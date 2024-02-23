الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 23 شباط 2024 ساعة 12:08

"حماس": الإمعان في حرب الإبادة والتطهير العرقي في غزة يجري بضوء أخضر أميركي

"حماس": الإمعان في حرب الإبادة والتطهير العرقي في غزة يجري بضوء أخضر أميركي
وجاء في بيان حركة حماس، أن استمرار الاحتلال بقصفه الإجرامي على منازل المواطنين في قطاع غزة، آخرها القصف الهمجي الذي استهدف مربعاً سكنياً في مدينة دير البلح مساء أمس الخميس، ما أسفر عن ارتقاء نحو أربعين شهيداً كلهم من النساء والأطفال والمدنيين الآمنين في بيوتهم، إمعانٌ في حرب الإبادة والتطهير العرقي.

وأضاف البيان أنّ هذا العدوان هو بمثابة الرد العملي للكيان المحتل على المرافعات ضده في محكمة العدل الدولية، ليؤكد للمجتمع الدولي أنه كيانٌ مارق لا يكترث بالقوانين والقيم الإنسانية.

هذا ودعت حماس في بيانها، المؤسسات الحقوقية حول العالم إلى توثيق هذه الجرائم التي يرتكبها "جيش" الاحتلال المجرم ليل نهار، لمحاكمته وقادته النازيين على ما يقترفوه من قتل مروع بحق الأطفال والمدنيين العزّل.

وأيضاً، وفقاً للبيان، لحماية قيم الإنسانية التي يدوسها الاحتلال بغطاء وضوء أخضر من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن التي اعترضت على قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي قصف المنازل وارتكاب المجازر بحق الآمنين في قطاع غزة. وفي حصيلة غير نهائية، وصل عدد الشهداء من جراء العدوان الإسرئيلي على غزة إلى 29313 والإصابات إلى 69333 منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ويوم أمس، أفاد مراسل الميادين في غزة باستشهاد 26 شخصاً وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي على منزلين في النصيرات والزوايدة وسط القطاع.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على منزل لعائلة الدعليس غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات الذين نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح المجاورة.

وكانت وزارة الصحة في غزة أكدت أنّ الوضع في مجمع ناصر الطبي في خان يونس بات لا يحتمل، والجثامين تتحلل على الأسرّة في الغرف، ما يشكل خطراً صحياً على المرضى في المجمع.

وطالبت الصحة المؤسسات الدولية بمزيد من الضغط على الاحتلال لوقف عسكرة المجمع، وتوفير الاحتياجات العلاجية والإنسانية العاجلة، والإفراج عن الطواقم والمرضى المحتجزين لديه منذ 5 أيام من دون مبرّر.
رقم : 1118033
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مجزرة جديدة وسط قطاع غزة تُخلف 40 شهيدا و100 جريح
مجزرة جديدة وسط قطاع غزة تُخلف 40 شهيدا و100 جريح
حياة الأسرى آخر ما يهم "إسرائيل".. نتائج ذلك؟
حياة الأسرى آخر ما يهم "إسرائيل".. نتائج ذلك؟
23 شباط 2024
ضخ الغاز في "خط أنابيب السلام" بين إيران وباكستان... هل اقتربت نهاية عقدين من عدم اليقين؟
ضخ الغاز في "خط أنابيب السلام" بين إيران وباكستان... هل اقتربت نهاية عقدين من عدم اليقين؟
23 شباط 2024
كيف سيتعامل السيسي مع انخفاض ايرادات قناة السويس في ظل اقتصاد متزلزل
كيف سيتعامل السيسي مع انخفاض ايرادات قناة السويس في ظل اقتصاد متزلزل
23 شباط 2024
قائد الثورة الاسلامية: العالم الاسلامي سيشهد زوال الغدة السرطانية الصهيونية
قائد الثورة الاسلامية: العالم الاسلامي سيشهد زوال الغدة السرطانية الصهيونية
22 شباط 2024
‘‘إسرائيل‘‘ والتهجم على محكمة العدل الدولية.. نتنياهو في حالة ذعر
‘‘إسرائيل‘‘ والتهجم على محكمة العدل الدولية.. نتنياهو في حالة ذعر
22 شباط 2024
المقاطعة الاقتصادية... كيف ساهمت في فضح الكيان الصهيوني وتجريد داعميه؟
المقاطعة الاقتصادية... كيف ساهمت في فضح الكيان الصهيوني وتجريد داعميه؟
22 شباط 2024
جرائم اغتصاب و إعدام النساء ..دليل إضافي على جريمة الإبادة و التطهير العرقي في غزة
جرائم اغتصاب و إعدام النساء ..دليل إضافي على جريمة الإبادة و التطهير العرقي في غزة
22 شباط 2024
تحرك غير متوقع للإمارات تمهيداً لخروج أمريكا من المنطقة؟!
تحرك غير متوقع للإمارات تمهيداً لخروج أمريكا من المنطقة؟!
21 شباط 2024
فصل جديد من انتهاك القانون الدولي ..كيان الاحتلال يعذب و ينكل بالأسرى داخل سجونه
فصل جديد من انتهاك القانون الدولي ..كيان الاحتلال يعذب و ينكل بالأسرى داخل سجونه
21 شباط 2024
جلسات العدل الدولية.. الكيان تحت وطأة الضغوط
جلسات العدل الدولية.. الكيان تحت وطأة الضغوط
21 شباط 2024
مؤامرة صهيونية ضد المسجد الأقصى.. هل تنجح؟
مؤامرة صهيونية ضد المسجد الأقصى.. هل تنجح؟
21 شباط 2024
"إسرائيل" والتهجم على محكمة العدل الدولية.. نتنياهو في حالة ذعر
"إسرائيل" والتهجم على محكمة العدل الدولية.. نتنياهو في حالة ذعر
21 شباط 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
حياة الأسرى آخر ما يهم "إسرائيل".. نتائج ذلك؟
ضخ الغاز في "خط أنابيب السلام" بين إيران وباكستان... هل اقتربت نهاية عقدين من عدم اليقين؟
كيف سيتعامل السيسي مع انخفاض ايرادات قناة السويس في ظل اقتصاد متزلزل
‘‘إسرائيل‘‘ والتهجم على محكمة العدل الدولية.. نتنياهو في حالة ذعر