الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 23 شباط 2024 ساعة 12:09

بوتين: روسيا ستواصل تعزيز قواتها المسلحة بكل الطرق الممكنة

بوتين: روسيا ستواصل تعزيز قواتها المسلحة بكل الطرق الممكنة
وقال بوتين في كلمة ألقاها بمناسبة عيد "حماة الوطن"، الذي يصادف اليوم الجمعة 23 شباط/فبراير: "أهنئ المحاربين القدامى والأفراد والموظفين المدنيين في القوات المسلحة، وكل من خدم في الجيش بيوم حماة الوطن".

وأشار إلى أنّ هذا العيد "أصبح منذ فترة طويلة عيداً وطنياً ويتم الاحتفال به على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد".

كذلك، قال الرئيس الروسي إنّه "مع الأخذ في الاعتبار الخبرة القتالية الحقيقية، سنواصل تعزيز القوات المسلحة بشكلٍ كامل، وضمان تجديدها الفني وتحديثها بشكلٍ مستمر"، مضيفاً "اليوم، وصلت حصة الأسلحة والمعدات الحديثة في القوات النووية الاستراتيجية إلى 95% وفي المكون البحري للثالوث النووي وصلت إلى نحو 10%".

هذا وحلّق الرئيس الروسي أمس الخميس، على متن  قاذفة قنابل استراتيجية فوق صوتية محدثة من طراز "تو-160إم"، واحدة من أحدث القاذفات الاستراتيجية الروسية القادرة على حمل رؤوس حربية نووية، في استعراض للقوة العسكرية.

وقضى بوتين 30 دقيقة في الجو على متن هذه المقاتلة المتطورة، بينما استغرقت مرحلة ما قبل الإقلاع حوالي 45 دقيقة، وأقلعت الطائرة، الملقبة بـ"إيليا موروميتس" أو "البجعة البيضاء"، من مدرج مصنع غوربونوفا  للطائرات في قازان على بعد 720 كيلومتراً شرقي موسكو.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن بوتين قوله بعد الرحلة "نتلقى تكنولوجيا جديدة ومعدات ممتازة"، مضيفاً أن الطائرة ستدخل الخدمة في القوات الجوية.

ولم تكن الرحلة الأولى لبوتين على متن طائرة عسكرية. وقد طار بنسخة سابقة من الطائرة "تو-160إم" خلال التدريبات العسكرية في عام 2005. وفي عام 2000، انضم إلى رحلة طائرة مقاتلة من طراز Su-27، وتولى لفترة وجيزة القيادة في الجو، حسبما قال الكرملين في ذلك الوقت.

قاذفة "تو-160إم"
وتُعد قاذفة "تو-160إم" العملاقة ذات الجناحين المتأرجحين نسخة محدثة بشكلٍ كبير من قاذفة القنابل التي تعود إلى الحقبة السوفيتية، وتم تصميمها في سبعينيات القرن الماضي، وكان الاتحاد السوفيتي يعتزم استخدامها في حال اندلاع حرب نووية مع الغرب لنقل الأسلحة النووية لمسافات طويلة.

ويمكن لمثل هذه الطائرات الفرط صوتية أن تحمل أسلحة نووية وهي جزء مما يسمى بـ"الثالوث النووي لروسيا الاتحادية"، فتستطيع القاذفة "تو-160إم" حمّل 12 صاروخ كروز أو 12 صاروخاً نووياً قصير المدى ويمكنها التحليق لمسافة 12 ألف كيلومتر بدون توقف ودون إعادة تزويدها بالوقود.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنّ الطائرة "تو-160إم" هي أسرع قاذفة صواريخ في الخدمة في العالم، وقادرة على الوصول إلى سرعات تصل إلى 2200 كيلومتر في الساعة (1370 ميلاً في الساعة). وعلى النقيض من ذلك، تبلغ سرعة القاذفة الاستراتيجية الأميركية "B-1B Lancer" أكثر من 900 ميل في الساعة، وفقاً للقوات الجوية.
رقم : 1118034
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مجزرة جديدة وسط قطاع غزة تُخلف 40 شهيدا و100 جريح
مجزرة جديدة وسط قطاع غزة تُخلف 40 شهيدا و100 جريح
حياة الأسرى آخر ما يهم "إسرائيل".. نتائج ذلك؟
حياة الأسرى آخر ما يهم "إسرائيل".. نتائج ذلك؟
23 شباط 2024
ضخ الغاز في "خط أنابيب السلام" بين إيران وباكستان... هل اقتربت نهاية عقدين من عدم اليقين؟
ضخ الغاز في "خط أنابيب السلام" بين إيران وباكستان... هل اقتربت نهاية عقدين من عدم اليقين؟
23 شباط 2024
كيف سيتعامل السيسي مع انخفاض ايرادات قناة السويس في ظل اقتصاد متزلزل
كيف سيتعامل السيسي مع انخفاض ايرادات قناة السويس في ظل اقتصاد متزلزل
23 شباط 2024
قائد الثورة الاسلامية: العالم الاسلامي سيشهد زوال الغدة السرطانية الصهيونية
قائد الثورة الاسلامية: العالم الاسلامي سيشهد زوال الغدة السرطانية الصهيونية
22 شباط 2024
‘‘إسرائيل‘‘ والتهجم على محكمة العدل الدولية.. نتنياهو في حالة ذعر
‘‘إسرائيل‘‘ والتهجم على محكمة العدل الدولية.. نتنياهو في حالة ذعر
22 شباط 2024
المقاطعة الاقتصادية... كيف ساهمت في فضح الكيان الصهيوني وتجريد داعميه؟
المقاطعة الاقتصادية... كيف ساهمت في فضح الكيان الصهيوني وتجريد داعميه؟
22 شباط 2024
جرائم اغتصاب و إعدام النساء ..دليل إضافي على جريمة الإبادة و التطهير العرقي في غزة
جرائم اغتصاب و إعدام النساء ..دليل إضافي على جريمة الإبادة و التطهير العرقي في غزة
22 شباط 2024
تحرك غير متوقع للإمارات تمهيداً لخروج أمريكا من المنطقة؟!
تحرك غير متوقع للإمارات تمهيداً لخروج أمريكا من المنطقة؟!
21 شباط 2024
فصل جديد من انتهاك القانون الدولي ..كيان الاحتلال يعذب و ينكل بالأسرى داخل سجونه
فصل جديد من انتهاك القانون الدولي ..كيان الاحتلال يعذب و ينكل بالأسرى داخل سجونه
21 شباط 2024
جلسات العدل الدولية.. الكيان تحت وطأة الضغوط
جلسات العدل الدولية.. الكيان تحت وطأة الضغوط
21 شباط 2024
مؤامرة صهيونية ضد المسجد الأقصى.. هل تنجح؟
مؤامرة صهيونية ضد المسجد الأقصى.. هل تنجح؟
21 شباط 2024
"إسرائيل" والتهجم على محكمة العدل الدولية.. نتنياهو في حالة ذعر
"إسرائيل" والتهجم على محكمة العدل الدولية.. نتنياهو في حالة ذعر
21 شباط 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
حياة الأسرى آخر ما يهم "إسرائيل".. نتائج ذلك؟
ضخ الغاز في "خط أنابيب السلام" بين إيران وباكستان... هل اقتربت نهاية عقدين من عدم اليقين؟
كيف سيتعامل السيسي مع انخفاض ايرادات قناة السويس في ظل اقتصاد متزلزل
‘‘إسرائيل‘‘ والتهجم على محكمة العدل الدولية.. نتنياهو في حالة ذعر