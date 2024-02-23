الإكوادور: لن نسمح باستخدام أسلحتنا لإذكاء الصراع المسلح في أوكرانيا

وقال نوبوا خلال مقابلةٍ مع قناة "سي أن أن" الناطقة بالإسبانية إنّه لم يكن يعلم بخطط واشنطن بشأن المصير المستقبلي "للخردة المعدنية" القادمة من بلاده.



كما تابع: "الأمر الذي أثار دهشتنا، هو أنّ الولايات المتحدة أعلنت أنّ هذه الأسلحة ستستخدم في الصراع المسلّح في أوكرانيا"، مردفاً أنّ "كيتو لا تريد أن تكون جزءاً من الأزمة في أوكرانيا".



وصرّح نوبوا بأنّ روسيا كانت "على حق" بشأن استخدام الأسلحة السوفيتية لإذكاء الصراع في أوكرانيا، مؤكداً أنّ الإكوادور "لن تُشارك في نقل الأسلحة إلى طرفٍ ثالث لينتهي بها الأمر في أوكرانيا".



وشدد نوبوا على أنّ روسيا هي الشريك التجاري الثالث الأكثر أهمية لبلاده، التي لا تريد سلطاتها انتهاك المعاهدات الدولية.



وفي أوائل شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن نوبوا عن استعداده لاستبدال المعدّات العسكرية السوفيتية القديمة، التي أطلق عليها اسم "الخردة المعدنية"، بمعدّات حربية جديدة من الولايات المتحدة، وذلك على الرغم من أنّ تسليم المعدّات العسكرية إلى دولٍ ثالثة محظور عادةً بموجب شروط العقد. ولكن رئيس الإكوادور أعاد النظر بقراره المذكور، الأسبوع الماضي، وألغاه.