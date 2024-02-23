حماس تدعو المؤسسات الحقوقية حول العالم لتوثيق جرائم الاحتلال

وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، ان "حماس" حثت في بيان لها، المؤسسات الحقوقية حول العالم على توثيق الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال المجرم ليل نهار، لمحاكمته وقادته النازيين على ما يقترفوه من قتل مروع بحق الأطفال والمدنيين العزّل، ولحماية قيم الإنسانية التي يدوسها الاحتلال بغطاء وضوء أخضر من إدارة الرئيس بايدن التي اعترضت على قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.



وشددت على أن استمرار العدو الصهيوني النازي بقصفه الإجرامي على منازل المواطنين في قطاع غزة، إمعانٌ في حرب الإبادة والتطهير العرقي.



وأشارت إلى القصف الهمجي الذي استهدف مربعاً سكنياً في مدينة دير البلح مساء أمس الخميس، ما أسفر عن ارتقاء نحو أربعين شهيداً كلهم من النساء والأطفال والمدنيين الآمنين في بيوتهم.



وشددت على أن ذلك بمنزلة الرد العملي للكيان المحتل على المرافعات ضده في محكمة العدل الدولية، ليؤكد للمجتمع الدولي أنه كيانٌ مارق لا يكترث بالقوانين والقيم الإنسانية.



وارتكب جيش الاحتلال -مساء الخميس- مجزرة مُروّعة بالمحافظة الوسطى حيث قصفت الطائرات الحربية المقاتلة أربعة منازل مدنية آمنة راح ضحيتها 40 شهيداً وأكثر من 100 إصابة حتى الآن، أكثر من 90% من الضحايا هم من الأطفال والنساء.



وحمّل المكتب الإعلامي الحكومي الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي إضافة إلى الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المتواصلة، ونطالب دول العالم الحر بوقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال “الإسرائيلي” ضد المدنيين والأطفال والنساء بشكل فوري وعاجل.