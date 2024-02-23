المقاومة في لبنان تنفّذ هجوماً على مقرّ ‏قيادة صهيوني

وأكدت المقاومة، في بيان، أنّ الهجوم يأتي رداً على ‏الاعتداءات على القرى والمنازل المدنية، وآخرها الاعتداء على مركز الدفاع المدني في ‏بليدا جنوب لبنان.



من جهته، أفاد الإعلام الإسرائيلي بسقوط طائرة من دون طيار على مبنى في الشمال على الحدود مع لبنان، مؤكداً إصابته بشكل مباشر ووقوع أضرار.



في غضون ذلك، زفّت المقاومة المجاهد محمد حسن طرّاف من بلدة بليدا شهيداً على طريق القدس، إضافة إلى شهيدين مُسعفين استشهدا من جرّاء العدوان الإسرائيلي على مركز الهيئة الصحية في البلدة، هما المسعفان محمد يعقوب إسماعيل وحسين محمد خليل.



وأدّى الاعتداء الإسرائيلي أمس إلى تدمير المركز الصحي، إضافةً إلى عددٍ من سيارات الإسعاف.



المقاومة تواصل عملياتها

وأمس، أعلنت المقاومة استهداف ثكنتي "يوآف" و"كيلع" الإسرائيليتين، ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا، وموقع ‏"بركة ريشا" بصاروخي بركان، وتجمّعٍ لجنود العدو في محيط موقع حانيتا، مؤكدةً تحقيق إصابات مباشرة.



وذكرت المقاومة، في بياناتها، أنّ عملياتها جاءت دعماً لغزّة، ورداً على ‏الاعتداءات على القرى والمنازل المدنية، وآخرها في منطقة كفر رمان قضاء النبطية.



كذلك، استهدفت مقرّ ‏قيادة اللواء الشرقي 769 في ثكنة "كريات شمونة"، و3 مبانٍ يتموضع فيها جنود الاحتلال في مستوطنتي كفار يوفال والمنارة، إضافة إلى موقعي ‏رويسات العلم والسمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، والتجهيزات التجسسية في موقع "بركة ريشا"



ويأتي ذلك بينما تتصاعد الخشية الإسرائيلية من اندلاع الحرب الشاملة مع لبنان، خصوصاً بعد الخطاب الأخير للأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، والذي توعّد فيه أنّ "ثمن دماء المدنيّين سيكون دماءً"، مؤكداً أنّ صواريخ حزب الله تصل "من كريات شمونة، حتى إيلات".