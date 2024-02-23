الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 23 شباط 2024 ساعة 15:05

المقاومة في لبنان تنفّذ هجوماً على مقرّ ‏قيادة صهيوني

المقاومة في لبنان تنفّذ هجوماً على مقرّ ‏قيادة صهيوني
وأكدت المقاومة، في بيان، أنّ الهجوم يأتي رداً على ‏الاعتداءات على القرى والمنازل المدنية، وآخرها الاعتداء على مركز الدفاع المدني في ‏بليدا جنوب لبنان.

من جهته، أفاد الإعلام الإسرائيلي بسقوط طائرة من دون طيار على مبنى في الشمال على الحدود مع لبنان، مؤكداً إصابته بشكل مباشر ووقوع أضرار.

في غضون ذلك، زفّت المقاومة المجاهد محمد حسن طرّاف من بلدة بليدا شهيداً على طريق القدس، إضافة إلى شهيدين مُسعفين استشهدا من جرّاء العدوان الإسرائيلي على مركز الهيئة الصحية في البلدة، هما المسعفان محمد يعقوب إسماعيل وحسين محمد خليل.

وأدّى الاعتداء الإسرائيلي أمس إلى تدمير المركز الصحي، إضافةً إلى عددٍ من سيارات الإسعاف.

المقاومة تواصل عملياتها
وأمس، أعلنت المقاومة استهداف ثكنتي "يوآف" و"كيلع" الإسرائيليتين، ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا، وموقع ‏"بركة ريشا" بصاروخي بركان، وتجمّعٍ لجنود العدو في محيط موقع حانيتا، مؤكدةً تحقيق إصابات مباشرة.

وذكرت المقاومة، في بياناتها، أنّ عملياتها جاءت دعماً لغزّة، ورداً على ‏الاعتداءات على القرى والمنازل المدنية، وآخرها في منطقة كفر رمان قضاء النبطية.

كذلك، استهدفت مقرّ ‏قيادة اللواء الشرقي 769 في ثكنة "كريات شمونة"، و3 مبانٍ يتموضع فيها جنود الاحتلال في مستوطنتي كفار يوفال والمنارة، إضافة إلى موقعي ‏رويسات العلم والسمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، والتجهيزات التجسسية في موقع "بركة ريشا"

ويأتي ذلك بينما تتصاعد الخشية الإسرائيلية من اندلاع الحرب الشاملة مع لبنان، خصوصاً بعد الخطاب الأخير للأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، والذي توعّد فيه أنّ "ثمن دماء المدنيّين سيكون دماءً"، مؤكداً أنّ صواريخ حزب الله تصل "من كريات شمونة، حتى إيلات".
رقم : 1118064
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مجزرة جديدة وسط قطاع غزة تُخلف 40 شهيدا و100 جريح
مجزرة جديدة وسط قطاع غزة تُخلف 40 شهيدا و100 جريح
حياة الأسرى آخر ما يهم "إسرائيل".. نتائج ذلك؟
حياة الأسرى آخر ما يهم "إسرائيل".. نتائج ذلك؟
23 شباط 2024
ضخ الغاز في "خط أنابيب السلام" بين إيران وباكستان... هل اقتربت نهاية عقدين من عدم اليقين؟
ضخ الغاز في "خط أنابيب السلام" بين إيران وباكستان... هل اقتربت نهاية عقدين من عدم اليقين؟
23 شباط 2024
كيف سيتعامل السيسي مع انخفاض ايرادات قناة السويس في ظل اقتصاد متزلزل
كيف سيتعامل السيسي مع انخفاض ايرادات قناة السويس في ظل اقتصاد متزلزل
23 شباط 2024
قائد الثورة الاسلامية: العالم الاسلامي سيشهد زوال الغدة السرطانية الصهيونية
قائد الثورة الاسلامية: العالم الاسلامي سيشهد زوال الغدة السرطانية الصهيونية
22 شباط 2024
‘‘إسرائيل‘‘ والتهجم على محكمة العدل الدولية.. نتنياهو في حالة ذعر
‘‘إسرائيل‘‘ والتهجم على محكمة العدل الدولية.. نتنياهو في حالة ذعر
22 شباط 2024
المقاطعة الاقتصادية... كيف ساهمت في فضح الكيان الصهيوني وتجريد داعميه؟
المقاطعة الاقتصادية... كيف ساهمت في فضح الكيان الصهيوني وتجريد داعميه؟
22 شباط 2024
جرائم اغتصاب و إعدام النساء ..دليل إضافي على جريمة الإبادة و التطهير العرقي في غزة
جرائم اغتصاب و إعدام النساء ..دليل إضافي على جريمة الإبادة و التطهير العرقي في غزة
22 شباط 2024
تحرك غير متوقع للإمارات تمهيداً لخروج أمريكا من المنطقة؟!
تحرك غير متوقع للإمارات تمهيداً لخروج أمريكا من المنطقة؟!
21 شباط 2024
فصل جديد من انتهاك القانون الدولي ..كيان الاحتلال يعذب و ينكل بالأسرى داخل سجونه
فصل جديد من انتهاك القانون الدولي ..كيان الاحتلال يعذب و ينكل بالأسرى داخل سجونه
21 شباط 2024
جلسات العدل الدولية.. الكيان تحت وطأة الضغوط
جلسات العدل الدولية.. الكيان تحت وطأة الضغوط
21 شباط 2024
مؤامرة صهيونية ضد المسجد الأقصى.. هل تنجح؟
مؤامرة صهيونية ضد المسجد الأقصى.. هل تنجح؟
21 شباط 2024
"إسرائيل" والتهجم على محكمة العدل الدولية.. نتنياهو في حالة ذعر
"إسرائيل" والتهجم على محكمة العدل الدولية.. نتنياهو في حالة ذعر
21 شباط 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
حياة الأسرى آخر ما يهم "إسرائيل".. نتائج ذلك؟
ضخ الغاز في "خط أنابيب السلام" بين إيران وباكستان... هل اقتربت نهاية عقدين من عدم اليقين؟
كيف سيتعامل السيسي مع انخفاض ايرادات قناة السويس في ظل اقتصاد متزلزل
‘‘إسرائيل‘‘ والتهجم على محكمة العدل الدولية.. نتنياهو في حالة ذعر