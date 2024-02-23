ودعا البيان إلى "مزيدٍ من الضربات العسكرية ضد الولايات المتحدة وبريطانيا والكيان الإسرائيلي"، داعياً أيضاً إلى "استمرار التعبئة وفتح ممرات برية للشعب اليمني للالتحام البري مع العدو الصهيوني".



وجدد البيان الدعوة إلى تفعيل سلاح المقاطعة للمنتجات الأميركية والإسرائيلية والشركات الداعمة لهم والتوعية المستمرة بهذا السلاح المؤثر والفعّال.



وأكّد البيان أهمية "الاستمرار في التظاهرات والمسيرات والفعاليات الشعبية والرسمية نصرة للشعب الفلسطيني، تنديداً بالجرائم الإسرائيلية المتواصلة ضده، واستنكاراً للصمت الدولي والتواطؤ العربي".



زخم جماهيري نصرةً لفلسطين ورفضاً للعدوان على غزّة

وخرجت، صباح اليوم، في مدينة صعدة ومدن يمنية أخرى مسيرات جماهيرية حاشدة هي الأضخم نصرةً للشعب الفلسطيني تحت شعار "مسارنا مع غزة.. قُدماً حتى النصر".



وشهدت المسيرات زخماً أكبر وخروجاً هو الأضخم استجابةً لنداء السيد القائد عبد الملك الحوثي. كما أكّد المشاركون فيها الثبات والاستمرار والعزم والمصداقية في الموقف تجاه القضية الفلسطينية.



ورفع المحتشدون الأعلام الفلسطينية واليمنية، مرددين عباراتِ الغضب تجاه ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني من مجازر إسرائيلية في قطاع غزّة، ومُنددين بالمواقف العربية المتخاذلة تجاه ما يتعرّض له أبناء غزّة.



وصدح مئات الآلاف بصوتٍ واحد "بالروح بالدم نفديك يا أقصى"، "فوضناك فوضناك يا قائدنا فوضناك"، "لبيناك لبيناك.. يا قائدنا لبيناك"، "يا دول الغرب الكافر.. راعي إسرائيل خاسر"، وغيرها من الشعارات التي تؤكد موقع اليمن وشعبه إلى جانب فلسطين وفي مواجهة الاحتلال والدول الغربية الداعمة له.



كما ألقيت في المسيرات كلمات وقصائد شعرية أكّدت الاستجابة لخيارات قائد الثورة لنصرة الشعب الفلسطيني ومواجهة العدوان الأميركي البريطاني والنفير العام والجهاد للذود عن المقدسات.