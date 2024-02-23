احتجاجات داعمة لغزة في الأردن.. المئات خرجوا تنديداً بهجوم محتمل للاحتلال على رفح

ونُظمت الوقفة أمام "مسجد عباد الرحمن" بمنطقة الصويفية (غرب عمَّان)، الذي يبعد نحو 3 كيلومترات عن مقر السفارة الأمريكية لدى الأردن، كما أشار إلى أن الفعالية أُقيمت بدعوة من "الملتقى الوطني لدعم المقاومة" (نقابي حزبي).



كما تضمن عنوان الفعالية شعار "الجسر البري خيانة"، في إشارة لوجود "جسر بري من دول الخليج عبر الأردن ثم إلى إسرائيل" لتقديم المساعدات للأخيرة، بينما تواصل جماعة الحوثي اليمنية استهداف السفن الإسرائيلية والداعمة لها في البحر الأحمر وخليج عدن "تضامناً مع غزة".



وكان الأردن نفى في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ما سمَّاها "ادعاءات" تتعلق بمرور جسر بري عبر المملكة، لنقل البضائع إلى إسرائيل.



ويرتبط الأردن مع إسرائيل بثلاثة معابر هي: الشيخ حسين (نهر الأردن من الجانب الإسرائيلي)، وجسر الملك حسين (ألنبي من جانب إسرائيل)، ووادي عربة (إسحاق رابين من جهة إسرائيل).



احتجاجات داعمة لغزة في الأردن

وهتف المشاركون خلال الوقفة: "أمريكا هي هي.. أمريكا رأس الحية (الأفعى)"، و"أمريكا هي الشيطان.. تدعم بالصهيونية"، و"بصوت عالي بوضوح.. غزتنا يا روح الروح"، وغيرها من الهتافات.



كما رفعوا لافتات كتب عليها: "أمريكا رأس الإرهاب"، و"حصار غزة أمريكي بأيدٍ عربية..



اكسروا الحصار"، هذا المجد ثمنه غالي"، و"العدوان على رفح جريمة أمريكية بتواطؤ عربي.. الجسر البري خيانة".



وقبيل بدء الوقفة، أدى المشاركون صلاة الغائب على أرواح ضحايا القطاع الفلسطيني.