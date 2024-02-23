الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 23 شباط 2024 ساعة 15:38

خطيب جمعة طهران: الكيان الصهيوني يعيش على التنفس الاصطناعي

خطيب جمعة طهران: الكيان الصهيوني يعيش على التنفس الاصطناعي
ومن على منبر خطبة الجمعة اليوم، صرح خطيب جمعة طهران حجة الاسلام "محمد جواد حاج علي اكبري" بأن الكيان الصهيوني يعيش الان على التنفس الاصطناعي، لافتا الى ان غزة اصبحت القضية الأولى للعالم الإسلامي والمجتمع الدولي برمته في هذه الايام.

واضاف بأنه وبعد 140 يوما من العدوان الصهيوني، تحولت الحرب في غزة الى معرض كبير لمختلف إخفاقات الغطرسة العالمية، موضحا بأن الكيان الغاصب لم يسبق له وان مر بهذه الظروف الرهيبة والغير مستقرة في حياته البالغة 75 عاما، مضيفا انه وبمساعدة جبهة المقاومة وجهود الصحوة الإسلامية لن يرى يوما هنيئا أيضا.

وتابع خطيب الجمعة انه وفي الحقيقة لا يوجد هناك كيان مزيف انما هم يحاولون الابقاء على هذا الجسد النتن عن طريق التنفس الاصطناعي وإرسال الأسلحة وخلق مساحة إعلامية،ولن يستطيعوا تحقيق ذلك ايضا.

كما اعتبر حجة الاسلام حاج علي اكبري بأن ما يحدث من جرائم حرب وتدمير للبنية التحتية في غزة هو نتاج مشترك لتكتل الديمقراطية الليبرالية الغربية والمحافل الدولية الفاشلة والصمت الخائن لما يسمى بالحكومات الإسلامية.

وبيّن خطيب جمعة طهران بأن موقف شعب غزة المظلوم والمقتدر جلب عز الإسلام ونصرة الشعب الفلسطيني وأصبح رمزا للتنوير الفكري في العالم.

واشار حجة الاسلام حاج علي اكبري في خطبته الى ان جميع الاعداء قد احتشدوا اليوم ضد الانتخابات، معربا عن امله في أن يخلق الشعب الايراني يوم الجمعة المقبل، من تسجيل صفحة أخرى من ملحمة هزيمة العدو العظيمة في هذا التاريخ المشرف وتقديم صورة إيران الغد أمام الجميع.

وفي اشارة الى ان الانتخابات هي رمز للحرية الدينية والديمقراطية، وتتجلى إرادة الشعب في إدارة البلاد، اوضح خطيب جمعة طهران بأن الانتخابات تجعل من الممكن قوة التغيير في المجالين التنفيذي والتشريعي، وهو المثال الأشمل وأفضل الأمثلة على المسؤولية الاجتماعية المشتركة، والعمل الصالح الأسهل والأكثر فعالية.

كما دعا الشعب الايراني الى المشاركة بوعي وحماس في هذه الانتخابات، لأن المشاركة في الانتخابات بنظر الامام الخميني (ره) هي فريضة عظيمة وتركها ذنب عظيم.
رقم : 1118072
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مجزرة جديدة وسط قطاع غزة تُخلف 40 شهيدا و100 جريح
مجزرة جديدة وسط قطاع غزة تُخلف 40 شهيدا و100 جريح
حياة الأسرى آخر ما يهم "إسرائيل".. نتائج ذلك؟
حياة الأسرى آخر ما يهم "إسرائيل".. نتائج ذلك؟
23 شباط 2024
ضخ الغاز في "خط أنابيب السلام" بين إيران وباكستان... هل اقتربت نهاية عقدين من عدم اليقين؟
ضخ الغاز في "خط أنابيب السلام" بين إيران وباكستان... هل اقتربت نهاية عقدين من عدم اليقين؟
23 شباط 2024
كيف سيتعامل السيسي مع انخفاض ايرادات قناة السويس في ظل اقتصاد متزلزل
كيف سيتعامل السيسي مع انخفاض ايرادات قناة السويس في ظل اقتصاد متزلزل
23 شباط 2024
قائد الثورة الاسلامية: العالم الاسلامي سيشهد زوال الغدة السرطانية الصهيونية
قائد الثورة الاسلامية: العالم الاسلامي سيشهد زوال الغدة السرطانية الصهيونية
22 شباط 2024
‘‘إسرائيل‘‘ والتهجم على محكمة العدل الدولية.. نتنياهو في حالة ذعر
‘‘إسرائيل‘‘ والتهجم على محكمة العدل الدولية.. نتنياهو في حالة ذعر
22 شباط 2024
المقاطعة الاقتصادية... كيف ساهمت في فضح الكيان الصهيوني وتجريد داعميه؟
المقاطعة الاقتصادية... كيف ساهمت في فضح الكيان الصهيوني وتجريد داعميه؟
22 شباط 2024
جرائم اغتصاب و إعدام النساء ..دليل إضافي على جريمة الإبادة و التطهير العرقي في غزة
جرائم اغتصاب و إعدام النساء ..دليل إضافي على جريمة الإبادة و التطهير العرقي في غزة
22 شباط 2024
تحرك غير متوقع للإمارات تمهيداً لخروج أمريكا من المنطقة؟!
تحرك غير متوقع للإمارات تمهيداً لخروج أمريكا من المنطقة؟!
21 شباط 2024
فصل جديد من انتهاك القانون الدولي ..كيان الاحتلال يعذب و ينكل بالأسرى داخل سجونه
فصل جديد من انتهاك القانون الدولي ..كيان الاحتلال يعذب و ينكل بالأسرى داخل سجونه
21 شباط 2024
جلسات العدل الدولية.. الكيان تحت وطأة الضغوط
جلسات العدل الدولية.. الكيان تحت وطأة الضغوط
21 شباط 2024
مؤامرة صهيونية ضد المسجد الأقصى.. هل تنجح؟
مؤامرة صهيونية ضد المسجد الأقصى.. هل تنجح؟
21 شباط 2024
"إسرائيل" والتهجم على محكمة العدل الدولية.. نتنياهو في حالة ذعر
"إسرائيل" والتهجم على محكمة العدل الدولية.. نتنياهو في حالة ذعر
21 شباط 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
حياة الأسرى آخر ما يهم "إسرائيل".. نتائج ذلك؟
ضخ الغاز في "خط أنابيب السلام" بين إيران وباكستان... هل اقتربت نهاية عقدين من عدم اليقين؟
كيف سيتعامل السيسي مع انخفاض ايرادات قناة السويس في ظل اقتصاد متزلزل
‘‘إسرائيل‘‘ والتهجم على محكمة العدل الدولية.. نتنياهو في حالة ذعر