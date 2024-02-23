الاتحاد الأوروبي يقرّ حزمة العقوبات الـ13 ضد روسيا

وجاء في بيان صدر عن المجلس: "قرّر مجلس الاتحاد الأوروبي، فرض تدابير تقييدية ضد 106 أفراد آخرين و88 من المؤسسات، الذين يتحملون المسؤولية عن أعمال تقوض أو تهدد سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها".



وبحسب البيان، باتت القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي لروسيا تشمل أكثر من ألفي شخص وشركة. وتشير الوثيقة إلى أنّ قائمة العقوبات طالت أيضاً شركات من الصين وسريلانكا وصربيا وكازاخستان وتايلاند وتركيا، والتي، حسب مزاعم الاتحاد الأوروبي، تتحايل على الإجراءات التقييدية ضد روسيا.



وتم فرض عقوبات شخصية على وزير الدفاع في كوريا الشمالية كانغ سون نام.



وقال مجلس الاتحاد الأوروبي إنّ العقوبات الجديدة ضد روسيا تهدف إلى "تقييد وصول روسيا إلى مكونات الطائرات بدون طيار"، مضيفاً أنّه تم إصدار قرار "يوسع قائمة السلع المحظورة، التي قد تساهم في التطوير التكنولوجي لقطاع الدفاع والأمن الروسي، بما في ذلك مكونات تطوير وإنتاج الطائرات بدون طيار".



الخارجية الروسية: سنرد على "الحزمة" العقوبات الأوروبية الجديدة

وقالت وزارة الخارجية الروسية إنّها رداً على عقوبات الاتحاد الأوروبي وسعت موسكو قائمة الممنوعين من دخول البلاد، كما أعلنت عزمها اتخاذ تدابير رداً على "الحزمة" الجديدة من العقوبات الأوروبية.



وأكّدت الخارجية الروسية أنّ الإجراءات غير الودية للدول الغربية ستلقى رداً مماثلاً وفي الوقت المناسب.



وقبل يومين، كشف استطلاع جديد للرأي أجراه المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، على مستوى 12 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، ونشرت نتائجه صحيفة "الغارديان" البريطانية، أنّ 10 % فقط من الأوروبيين لا يزالون يعتقدون أنّ "أوكرانيا قادرة على هزيمة روسيا".



وفي الوقت الذي يعيد فيه الغرب التفكير في الموقف من الحرب الروسية- الأوكرانية، وفي استمرار الدعم العسكري للجيش الأوكراني، أكّد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على أن ما يحدث في أوكرانيا يمثّل مسألة حياةٍ أو موت، مُشدّداً على أنّه "أمرٌ مصيري بالنسبة إلى روسيا، في حين يتعلّق الأمر بموقف تكتيكي بالنسبة إلى الغرب".