زيلينسكي: أوكرانيا تستعدّ لهجوم مضاد جديد

اسلام تايمز (اوكرانيا)- قال الرئيس الأوكرانيّ فلاديمير زيلينسكي، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز التلفزيونية، إن القوات الأوكرانية تستعدّ لهجوم مضاد جديد في البحر الأسود ومنطقة العملية العسكرية الخاصة.