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الجمعة 23 شباط 2024 ساعة 16:56

انتقادات حادة للاحتلال في خامس أيام جلسات الاستماع بـ'العدل الدولية'

انتقادات حادة للاحتلال في خامس أيام جلسات الاستماع بـ
وفي اليوم الخامس من الجلسات، تداول ممثلو عدد من الدول على المنصة، وقال ممثل سلطنة عمان إن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تغيير التركيبة الديمغرافية بالأراضي المحتلة، وأكد أن العالم شاهد اليوم على إحدى أسوأ الفظائع التي ترتكب في قطاع غزة.

وقال المسؤول العماني إن الفلسطينيين يعيشون تحت الاحتلال والقمع والإذلال اليومي منذ 75 عاما، وطالب بالنظر في انتهاك "إسرائيل" حق تقرير المصير للفلسطينيين، وبوضع حد لكل الأنشطة التي تمنع الفلسطينيين من ممارسة حقهم.

من جانبه، قال ممثل النرويج إن جدار الفصل العنصري الذي أقامه الكيان الإسرائيلي انتهاك للقانون الدولي ويجعل حل الدولتين صعب التحقيق، وأكد أن "إسرائيل" تنتهك القانون الدولي وتستمر في انتهاكه.

واتهم الاحتلال الإسرائيلي باستغلال الثروات الطبيعية لإدامة احتلالها الأراضي الفلسطينية، واعتبر أنه من غير القانوني ضم أي أراض فلسطينية أو فرض أمر واقع على الأرض، وقال إن إنشاء مستوطنات بالأراضي الفلسطينية مخالف للمادة 416 من معاهدة جنيف.

من جانب آخر، قال مايكل لينك، مقرر الأمم المتحدة السابق المعني بحالة حقوق الإنسان بالأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، إنّ "إسرائيل" لا تحترم محكمة العدل الدولية بغيابها عن المشاركة في جلسات الاستماع.

وتقام جلسات محكمة العدل الدولية بين 19 و26 فبراير/شباط الجاري، تدلي خلالها 52 دولة ببيانات حول التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.
رقم : 1118090
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