الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 23 شباط 2024 ساعة 17:10

ممثل قطر بـ”العدل الدولية”: الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وقائم على الفصل العنصري

ممثل قطر بـ”العدل الدولية”: الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وقائم على الفصل العنصري
وشدد ممثل قطر أمام محكمة العدل الدولية على أن مصداقية القانون الدولي تتوقف على قرار المحكمة ورأيها، لافتاً إلى أن لدى المحكمة الولاية القضائية، ولا سبب لرفض تقديم رأيها. واعتبر أن ما تفعله إسرائيل يؤكد أن الوضع في فلسطين أكبر تهديد للأمن الدولي، وأن على المحكمة النظر في تداعيات ممارسات إسرائيل التي يجب أن تتوقف.

قطر تهاجم إسرائيل
أضاف ممثل قطر أمام محكمة العدل الدولية أن ممارسات إسرائيل المخالفة للقانون ليست صدفة، وأن تل أبيب عرقلت كل الحلول السلمية وواصلت احتلال الأراضي الفلسطينية بشكل غير قانوني.

وقال إن إسرائيل تنتهج سياسة فصل عنصري فيما يتعلق بمشروعها الاستيطاني وممارساتها خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني، وأساس مشروعها هو الاستيطان وفرض المستوطنين على الأراضي المحتلة، مشدداً على أنه تم استغلال الحرب في غزة لتغطية الأنشطة الاستيطانية في القدس والضفة الغربية، وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وقائم على الفصل العنصري.

وأكد ممثل قطر أمام محكمة العدل الدولية أن الوضع في غزة مرتبط بعمل المحكمة، وصلاحيات المحكمة متسقة مع الوضع في غزة حتى قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول، ولفت إلى أن الوضع في الضفة الغربية لا يقل سوءاً عن الوضع في غزة.

وأشار إلى أن إسرائيل تقسم الفلسطينيين وتعزلهم وتعوق تحركاتهم وأعمالهم اليومية، وتعزل سكان غزة عن العالم منذ عام 2007، وقد فرضت نظاماً للتفتيش يخضع له آلاف الفلسطينيين يومياً، وهي تفرض حصاراً غير مسبوق على كل سكان الضفة الغربية.

ولفت ممثل قطر أمام محكمة العدل الدولية إلى أن المستوطنين بإسناد الدولة يمارسون العنف ضد الفلسطينيين، والقوات الإسرائيلية تستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية بالطائرات والصواريخ، مشيراً إلى أن استخدام إسرائيل العنف في الضفة الغربية توسع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال إن إسرائيل تنتهك حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وتنتهج سياسة فصل عنصري، وتلاحق كل من يطالب بمساءلتها بمن فيهم الصحفيون.

واعتبر المتحدث باسم قطر أن من واجب المحكمة أن تأخذ بكل الآراء التي تعد الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وقائماً على الفصل العنصري، معتبراً أن إنهاء هذا النظام يتطلب إنشاء وضع يعطي الفلسطينيين حقوقهم.

مناقشة سياسات إسرائيل في العدل الدولية
يأتي ذلك في الوقت الذي تواصلت فيه جلسات الاستماع التي تعقدها محكمة العدل الدولية في لاهاي، لمناقشة التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي اليوم الخامس من الجلسات، تداول ممثلو عدد من الدول على المنصة، وقال ممثل سلطنة عمان إن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تغيير التركيبة الديموغرافية بالأراضي المحتلة، وأكد أن العالم شاهد اليوم على إحدى أسوأ الفظائع التي ترتكب في قطاع غزة.

كما قال المسؤول العماني إن الفلسطينيين يعيشون تحت الاحتلال والقمع والإذلال اليومي منذ 75 عاماً، وطالب بالنظر في انتهاك إسرائيل حق تقرير المصير للفلسطينيين، وبوضع حد لكل الأنشطة التي تمنع الفلسطينيين من ممارسة حقهم.

النرويج تنتقد جدار الفصل العنصري
بدوره، وصف ممثل النرويج جدار الفصل العنصري الذي أقامته إسرائيل بأنه انتهاك للقانون الدولي، ويجعل حل الدولتين صعب التحقيق. واتهم إسرائيل باستغلال الثروات الطبيعية لإدامة احتلالها الأراضي الفلسطينية، واعتبر أنه من غير القانوني ضم أية أراضٍ فلسطينية أو فرض أمر واقع على الأرض، وقال إن إنشاء مستوطنات بالأراضي الفلسطينية مخالف للمادة 416 من معاهدة جنيف.

من جانبها، أكدت ممثلة إندونيسيا أنه لا يمكن منح أي دولة حق القيام بما ترغب فيه أمام الدول الضعيفة، وقالت إن إسرائيل تتجنب المفاوضات وتتفادى وقف المشاريع الاستيطانية وتعرقل مفاوضات السلام وحل الدولتين بشكل مستمر، كما تعبر الحكومات الإسرائيلية بشكل علني عن رفضها لعملية السلام، وتتجاهل دعوات مجلس الأمن لحل الصراع سلمياً.

وتحدث ممثل باكستان عن فرض إسرائيل وقائع على الأرض تصعب إزالتها، واتهم إسرائيل بفرض تمييز ضد الشعب الفلسطيني منذ 1967، وقيّدت حرية المسلمين والمسيحيين بالعبادة في القدس. وأكد أن حل الدولتين ينبغي له أن يكون أساساً للسلام، ودعا إلى إلغاء جميع التغييرات الناتجة عن ضم الأراضي بالقوة.

إسرائيل تغيب عن جلسة العدل الدولية
من جانب آخر، قال مايكل لينك، مقرر الأمم المتحدة السابق المعني بحالة حقوق الإنسان بالأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، إنّ إسرائيل لا تحترم محكمة العدل الدولية بغيابها عن المشاركة في جلسات الاستماع.

وكانت إسرائيل من بين الدول التي قدمت بيانات مكتوبة إلى المحكمة بحلول الموعد النهائي الذي حدد يوم 25 يوليو/تموز 2024، وقررت عدم المشاركة في جلسات الاستماع الشفهية، بحسب المعلومات الواردة على موقع الأمم المتحدة.

وقال لينك إن مشاركة 55 دولة ومنظمة دولية في جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية "تاريخي"، واعتبر أن السبب الرئيسي وراء تجنّب إسرائيل المشاركة في جلسات الاستماع هو عدم امتلاكها إجابة على الاتهامات الموجهة إليها.

وأضاف: "أعتقد أن السبب الأكبر هو أن إسرائيل تعلم أن الحجج التي تسوقها حول الضم (للأراضي) ومنع حق تقرير المصير، والتمييز الممنهج ضد الفلسطينيين، لن تفلح، وليست لديها أي أجوبة سياسية وحقوقية ملموسة حيال ذلك".

وتقام جلسات محكمة العدل الدولية بين 19 و26 فبراير/شباط 2024  تدلي خلالها 52 دولة ببيانات حول التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.
رقم : 1118093
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مجزرة جديدة وسط قطاع غزة تُخلف 40 شهيدا و100 جريح
مجزرة جديدة وسط قطاع غزة تُخلف 40 شهيدا و100 جريح
حياة الأسرى آخر ما يهم "إسرائيل".. نتائج ذلك؟
حياة الأسرى آخر ما يهم "إسرائيل".. نتائج ذلك؟
23 شباط 2024
ضخ الغاز في "خط أنابيب السلام" بين إيران وباكستان... هل اقتربت نهاية عقدين من عدم اليقين؟
ضخ الغاز في "خط أنابيب السلام" بين إيران وباكستان... هل اقتربت نهاية عقدين من عدم اليقين؟
23 شباط 2024
كيف سيتعامل السيسي مع انخفاض ايرادات قناة السويس في ظل اقتصاد متزلزل
كيف سيتعامل السيسي مع انخفاض ايرادات قناة السويس في ظل اقتصاد متزلزل
23 شباط 2024
قائد الثورة الاسلامية: العالم الاسلامي سيشهد زوال الغدة السرطانية الصهيونية
قائد الثورة الاسلامية: العالم الاسلامي سيشهد زوال الغدة السرطانية الصهيونية
22 شباط 2024
‘‘إسرائيل‘‘ والتهجم على محكمة العدل الدولية.. نتنياهو في حالة ذعر
‘‘إسرائيل‘‘ والتهجم على محكمة العدل الدولية.. نتنياهو في حالة ذعر
22 شباط 2024
المقاطعة الاقتصادية... كيف ساهمت في فضح الكيان الصهيوني وتجريد داعميه؟
المقاطعة الاقتصادية... كيف ساهمت في فضح الكيان الصهيوني وتجريد داعميه؟
22 شباط 2024
جرائم اغتصاب و إعدام النساء ..دليل إضافي على جريمة الإبادة و التطهير العرقي في غزة
جرائم اغتصاب و إعدام النساء ..دليل إضافي على جريمة الإبادة و التطهير العرقي في غزة
22 شباط 2024
تحرك غير متوقع للإمارات تمهيداً لخروج أمريكا من المنطقة؟!
تحرك غير متوقع للإمارات تمهيداً لخروج أمريكا من المنطقة؟!
21 شباط 2024
فصل جديد من انتهاك القانون الدولي ..كيان الاحتلال يعذب و ينكل بالأسرى داخل سجونه
فصل جديد من انتهاك القانون الدولي ..كيان الاحتلال يعذب و ينكل بالأسرى داخل سجونه
21 شباط 2024
جلسات العدل الدولية.. الكيان تحت وطأة الضغوط
جلسات العدل الدولية.. الكيان تحت وطأة الضغوط
21 شباط 2024
مؤامرة صهيونية ضد المسجد الأقصى.. هل تنجح؟
مؤامرة صهيونية ضد المسجد الأقصى.. هل تنجح؟
21 شباط 2024
"إسرائيل" والتهجم على محكمة العدل الدولية.. نتنياهو في حالة ذعر
"إسرائيل" والتهجم على محكمة العدل الدولية.. نتنياهو في حالة ذعر
21 شباط 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
حياة الأسرى آخر ما يهم "إسرائيل".. نتائج ذلك؟
ضخ الغاز في "خط أنابيب السلام" بين إيران وباكستان... هل اقتربت نهاية عقدين من عدم اليقين؟
كيف سيتعامل السيسي مع انخفاض ايرادات قناة السويس في ظل اقتصاد متزلزل
‘‘إسرائيل‘‘ والتهجم على محكمة العدل الدولية.. نتنياهو في حالة ذعر