استهدافات إسرائيلية طالت أطراف حولا وبني حيّان والخيام ويارون

إسلام تايمز (لبنان) - استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي أطراف حولا في جنوب لبنان، بينما تعرض مدخل بلدة بني حيّان من جهة وادي السلوقي لقصف مدفعي إسرائيلي.