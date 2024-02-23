أحدث العناوين :
واشنطن تلاحق زعيما لعصابة ’ياكوزا’ بتهمة تهريب مواد نووية
استهدافات إسرائيلية طالت أطراف حولا وبني حيّان والخيام ويارون
"كتائب القسام" و"سرايا القدس" أعلنتا قتل جنود إسرائيليين في خانيونس ومدينة غزة
سفير فرنسا التقى الهيئات الإقتصادية: الإصلاحات أمر ضروري وأولوية فرنسا إبعاد لبنان عن الحرب
ارتفاع عدد القتلى الصحفيين في غزة إلى 132 منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع
مجلس الأمن يستمع لكلمة شجاعة لأمين عام منظمة أطباء بلا حدود حول غزة
علي فياض للإسرائيلي: ماضون في المواجهة معك والهدف ردعك وحماية الأهل والقرى وصون السيادة
الأونروا تحذر من انهيارها والمجاعة في غزة
الحرس الثوري: العدو يحاول عزل إيران لكننا نرسل أقمارا اصطناعية للفضاء
بعد إغلاقها لأكثر من 10 سنوات.. العراق يعيد إعادة افتتاح مصفاة الشمال في بيجي وهذا مقدار إنتاجها
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
23 February 2024
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
يوم القدس
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
0
الجمعة 23 شباط 2024 ساعة 19:24
استهدافات إسرائيلية طالت أطراف حولا وبني حيّان والخيام ويارون
إلى ذلك، استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلية عبر قذيفتين تلّة الحمامص شرق سهل الخيام وعبر قذيفتين تلّة قبالة بلدة يارون.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1118124
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
مجزرة جديدة وسط قطاع غزة تُخلف 40 شهيدا و100 جريح
حياة الأسرى آخر ما يهم "إسرائيل".. نتائج ذلك؟
23 شباط 2024
ضخ الغاز في "خط أنابيب السلام" بين إيران وباكستان... هل اقتربت نهاية عقدين من عدم اليقين؟
23 شباط 2024
كيف سيتعامل السيسي مع انخفاض ايرادات قناة السويس في ظل اقتصاد متزلزل
23 شباط 2024
قائد الثورة الاسلامية: العالم الاسلامي سيشهد زوال الغدة السرطانية الصهيونية
22 شباط 2024
‘‘إسرائيل‘‘ والتهجم على محكمة العدل الدولية.. نتنياهو في حالة ذعر
22 شباط 2024
المقاطعة الاقتصادية... كيف ساهمت في فضح الكيان الصهيوني وتجريد داعميه؟
22 شباط 2024
جرائم اغتصاب و إعدام النساء ..دليل إضافي على جريمة الإبادة و التطهير العرقي في غزة
22 شباط 2024
تحرك غير متوقع للإمارات تمهيداً لخروج أمريكا من المنطقة؟!
21 شباط 2024
فصل جديد من انتهاك القانون الدولي ..كيان الاحتلال يعذب و ينكل بالأسرى داخل سجونه
21 شباط 2024
جلسات العدل الدولية.. الكيان تحت وطأة الضغوط
21 شباط 2024
مؤامرة صهيونية ضد المسجد الأقصى.. هل تنجح؟
21 شباط 2024
"إسرائيل" والتهجم على محكمة العدل الدولية.. نتنياهو في حالة ذعر
21 شباط 2024
أحدث العناوين
واشنطن تلاحق زعيما لعصابة ’ياكوزا’ بتهمة تهريب مواد نووية
استهدافات إسرائيلية طالت أطراف حولا وبني حيّان والخيام ويارون
"كتائب القسام" و"سرايا القدس" أعلنتا قتل جنود إسرائيليين في خانيونس ومدينة غزة
سفير فرنسا التقى الهيئات الإقتصادية: الإصلاحات أمر ضروري وأولوية فرنسا إبعاد لبنان عن الحرب
ارتفاع عدد القتلى الصحفيين في غزة إلى 132 منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع
مجلس الأمن يستمع لكلمة شجاعة لأمين عام منظمة أطباء بلا حدود حول غزة
علي فياض للإسرائيلي: ماضون في المواجهة معك والهدف ردعك وحماية الأهل والقرى وصون السيادة
الأونروا تحذر من انهيارها والمجاعة في غزة
الحرس الثوري: العدو يحاول عزل إيران لكننا نرسل أقمارا اصطناعية للفضاء
بعد إغلاقها لأكثر من 10 سنوات.. العراق يعيد إعادة افتتاح مصفاة الشمال في بيجي وهذا مقدار إنتاجها
ممثل قطر بـ”العدل الدولية”: الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وقائم على الفصل العنصري
قائد الجيش اللبناني: الجيش يواجه اليوم تحدّيات كبيرة والمحافظة على الأمن والاستقرار تستلزم مجهودًا كبيرًا
انتقادات حادة للاحتلال في خامس أيام جلسات الاستماع بـ'العدل الدولية'
استشهاد معتقل جديد من غزّة في سجن الرملة
زيلينسكي: أوكرانيا تستعدّ لهجوم مضاد جديد
سلامي: الحضور الجماهيري في انتخابات مجلس الشورى ردّ على مؤامرات العدو
الاتحاد الأوروبي يقرّ حزمة العقوبات الـ13 ضد روسيا
أبرز تطورات طوفان الأقصى 23-2-2024
أولمرت يصف حكومة نتنياهو بـ”العصابة”: هدفهم تطهير الضفة من الفلسطينيين وتفريغ الأقصى من المسلمين
آلاف الأشخاص يتظاهرون في نيويورك ضد أكبر جماعة ضغط لإسرائيل.. نددوا بدعمها لجرائم الاحتلال بغزة
الأكثر قراءة
القيادة المركزية الأميركية: إطلاق 4 صواريخ باليستية من مناطق الحوثيين باتجاه البحر الأحمر أمس
رويترز: إيران زوّدت روسيا بمئات الصواريخ الباليستية، وسيكون هناك المزيد في الأسابيع المقبلة
القوات المسلحة اليمنية تستهدف السفينة البريطانية "بولوكس" في البحر الأحمر بالصواريخ
الاحتلال يعد خطة اجتياح رفح والعدل الدولية تحذر من كارثة إنسانية
لقاء سري بين رئيس الوزراء القطري و رئيس كيان الاحتلال بألمانيا
الخارجية اللبنانية: على الدول الراغبة في إعادة الهدوء إلى الجنوب إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان
أنصار الله تعلق على قرار أمريكي بشأنها: 'لا قيمة له وستشعر اميركا بحجم الورطة'
رويترز: محكمة العدل تبدأ الاثنين جلسات استماع بشأن الآثار القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية
قائد الثورة الاسلامية: الشعب الايراني اظهر اعتزازه بالثورة الاسلامية أمام العالم في ذكرى انتصار الثورة
أبرز تطورات طوفان الأقصى 19-2-2024
أول رد رسمي من صنعاء على القرار الامريكي بحق المقاومة اليمنية
"بديل سلاح الجو"... حزب الله يتقدم نحو عالم الدقة!
الآلاف تظاهروا في مدريد للمطالبة بوقف إطلاق نار فوري في غزة
الشيخ قاسم: وجودنا في المواجهة هو الذي يردع العدو ودبلوماسية الغرب تريد تعطيل قوَّتنا
أول تعليق علني من 'ولي عهد بريطانيا' على العدوان في غزة
جرائم اغتصاب و إعدام النساء ..دليل إضافي على جريمة الإبادة و التطهير العرقي في غزة
زيلينسكي وشولتس يوقعان اتفاقاً أمنياً لضمان دعم دائم لأوكرانيا
الجيش الأوكراني ينسحب من مدينة أفدييفكا الاستراتيجية شرقي البلاد
ترامب يواجه غرامة طائلة مع صدور الحكم بقضية الاحتيال في نيويورك
مناصرو فلسطين لهيلاري كلينتون: أنتِ مجرمة حرب ومنافقة
الأخبار الساخنة
سلام يتوجه إلى القاهرة للمشاركة باجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية الخميس
أخطأنا بجبهة الشمال ولن ننتصر على حماس.. اعتراف إسرائيليّ علام يدل؟
البیان رقم 4 لحرس الثورة: دمرنا مقرات الموساد والإرهابيين بـ 24 صاروخا
من هو السيد رضي الموسوي وعلاقته بالحاج قاسم؟
الرصاص ‘‘الإسرائيليّ‘‘ ومطاردة الصحفيين
إخترنا لکم
حياة الأسرى آخر ما يهم "إسرائيل".. نتائج ذلك؟
ضخ الغاز في "خط أنابيب السلام" بين إيران وباكستان... هل اقتربت نهاية عقدين من عدم اليقين؟
كيف سيتعامل السيسي مع انخفاض ايرادات قناة السويس في ظل اقتصاد متزلزل
‘‘إسرائيل‘‘ والتهجم على محكمة العدل الدولية.. نتنياهو في حالة ذعر