الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 23 شباط 2024 ساعة 21:05

أسامة حمدان: متمسكون بمطالبنا ونتانياهو يقدم أفكارًا عن غزة وهو يُدرك تمامًا أنها لن تنجح

أسامة حمدان: متمسكون بمطالبنا ونتانياهو يقدم أفكارًا عن غزة وهو يُدرك تمامًا أنها لن تنجح
ولفت، في مؤتمر صحفي لـ"حماس" في بيروت، إلى أنّ "الرئيس الأميركي جو بايدن وإدارته يتحملون مع حكومة الاحتلال ما يحدث من جرائم في غزة".

وشدد حمدان، على أنّ "حرب التجويع تتواصل في شمال قطاع غزة ضد أكثر من 700 ألف فلسطيني هناك"، مضيفًا "فوجئنا بقرار برنامج الغذاء العالمي تعليق تسليم المساعدات في شمال غزة"، داعيًا "برنامج الغذاء العالمي والأونروا إلى عدم الخضوع لإجراءات الاحتلال وقراراته".

ودعا "الأشقاء على المستويين الرسمي والشعبي في الدول التي تمر بها شحنات تجارية لإسرائيل إلى وقفها"، مؤكدًا أنّه "لن تكون للاحتلال سيطرة أو سيادة على المسجد الأقصى مهما كانت مخططاته"، وقال: "مساس الاحتلال بالمسجد الأقصى أو حرية العبادة فيه لن يمرا دون محاسبة مهما كانت التضحيات".

وأشار حمدان إلى أنّ "حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ما زالت تتبنى موقفا متعنتا من المطالب التي تقدمت بها حماس والمقاومة الفلسطينية".

وأعلن "أننا تعاملنا بروح إيجابية مع مقترحات الوسطاء على أساس وقف العدوان على غزة"، مشيرًا إلى أنّ "نتانياهو يماطل ويراوغ ويهدف لتعطيل التوصل لاتفاق".

وأشار حمدان إلى أنّ "هدف الاحتلال باستعادة أسراه بالقوة لن يتحقق في أي مرحلة من الحرب والقسام ستواصل التصدي للعدوان".

وذكر أنّ "استخدام الولايات المتحدة للفيتو للمرة الثالثة يؤكد شراكة الإدارة الأميركية في حرب الإبادة بغزة"، كاشفًا عن أنّ "الطائرات الأميركية تحلق في سماء غزة على مدار الساعة وترسل معلومات مباشرة لجيش الاحتلال".

وأكّد القيادي في "حماس" أن الحركة متمسكة "بمطالبنا وموقفنا على الأرض والميدان يدعم هذه المطالب"، مشيرًا إلى أنّ "نتانياهو يقدم أفكارا عن غزة وهو يدرك تماما أنها لن تنجح".
 
رقم : 1118145
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مجزرة جديدة وسط قطاع غزة تُخلف 40 شهيدا و100 جريح
مجزرة جديدة وسط قطاع غزة تُخلف 40 شهيدا و100 جريح
حياة الأسرى آخر ما يهم "إسرائيل".. نتائج ذلك؟
حياة الأسرى آخر ما يهم "إسرائيل".. نتائج ذلك؟
23 شباط 2024
ضخ الغاز في "خط أنابيب السلام" بين إيران وباكستان... هل اقتربت نهاية عقدين من عدم اليقين؟
ضخ الغاز في "خط أنابيب السلام" بين إيران وباكستان... هل اقتربت نهاية عقدين من عدم اليقين؟
23 شباط 2024
كيف سيتعامل السيسي مع انخفاض ايرادات قناة السويس في ظل اقتصاد متزلزل
كيف سيتعامل السيسي مع انخفاض ايرادات قناة السويس في ظل اقتصاد متزلزل
23 شباط 2024
قائد الثورة الاسلامية: العالم الاسلامي سيشهد زوال الغدة السرطانية الصهيونية
قائد الثورة الاسلامية: العالم الاسلامي سيشهد زوال الغدة السرطانية الصهيونية
22 شباط 2024
‘‘إسرائيل‘‘ والتهجم على محكمة العدل الدولية.. نتنياهو في حالة ذعر
‘‘إسرائيل‘‘ والتهجم على محكمة العدل الدولية.. نتنياهو في حالة ذعر
22 شباط 2024
المقاطعة الاقتصادية... كيف ساهمت في فضح الكيان الصهيوني وتجريد داعميه؟
المقاطعة الاقتصادية... كيف ساهمت في فضح الكيان الصهيوني وتجريد داعميه؟
22 شباط 2024
جرائم اغتصاب و إعدام النساء ..دليل إضافي على جريمة الإبادة و التطهير العرقي في غزة
جرائم اغتصاب و إعدام النساء ..دليل إضافي على جريمة الإبادة و التطهير العرقي في غزة
22 شباط 2024
تحرك غير متوقع للإمارات تمهيداً لخروج أمريكا من المنطقة؟!
تحرك غير متوقع للإمارات تمهيداً لخروج أمريكا من المنطقة؟!
21 شباط 2024
فصل جديد من انتهاك القانون الدولي ..كيان الاحتلال يعذب و ينكل بالأسرى داخل سجونه
فصل جديد من انتهاك القانون الدولي ..كيان الاحتلال يعذب و ينكل بالأسرى داخل سجونه
21 شباط 2024
جلسات العدل الدولية.. الكيان تحت وطأة الضغوط
جلسات العدل الدولية.. الكيان تحت وطأة الضغوط
21 شباط 2024
مؤامرة صهيونية ضد المسجد الأقصى.. هل تنجح؟
مؤامرة صهيونية ضد المسجد الأقصى.. هل تنجح؟
21 شباط 2024
"إسرائيل" والتهجم على محكمة العدل الدولية.. نتنياهو في حالة ذعر
"إسرائيل" والتهجم على محكمة العدل الدولية.. نتنياهو في حالة ذعر
21 شباط 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
حياة الأسرى آخر ما يهم "إسرائيل".. نتائج ذلك؟
ضخ الغاز في "خط أنابيب السلام" بين إيران وباكستان... هل اقتربت نهاية عقدين من عدم اليقين؟
كيف سيتعامل السيسي مع انخفاض ايرادات قناة السويس في ظل اقتصاد متزلزل
‘‘إسرائيل‘‘ والتهجم على محكمة العدل الدولية.. نتنياهو في حالة ذعر