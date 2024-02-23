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الجمعة 23 شباط 2024 ساعة 22:22

"المونيتور" عن مصدر مقرّب من نتانياهو: "حماس" لم تُظهر مرونة ولم تقدّم تنازلات بالمفاوضات

"المونيتور" عن مصدر مقرّب من نتانياهو: "حماس" لم تُظهر مرونة ولم تقدّم تنازلات بالمفاوضات
ولفت المصدر عينه إلى أنّ "نتانياهو قرر إرسال وفد تفاوض تحت ضغوط شعبية وأمريكية ولأنه لا يوجد خيار آخر"، موضحًا أنّ "مقاطعة اجتماع باريس كانت مستحيلة مع قدوم مدير "CIA" ورئيس الوزراء القطري".

ونقل الموقع عن مصدر مقرّب من عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، قوله إنّ "العملية في رفح يمكن أن تنتظر شهرين لكن الأسرى ليس لديهم هذا الوقت".

وفي هذا السياق، كشفت القناة 13 الإسرائيلية، بأنّه "من المتوقع أن يعود وفد التفاوض من باريس الليلة لإطلاع القيادة السياسية على التطورات".

وفي وقت سابق من اليوم، أكّد القيادي في "حماس" أسامة حمدان أنّ الحركة تعاملت "بروح إيجابية مع مقترحات الوسطاء على أساس وقف العدوان على غزة"، مشددًا على أنّ الحركة متمسكة بمطالبها، موضحًا أنّ "موقفنا على الأرض والميدان يدعم هذه المطالب"، مشيرًا إلى أنّ "نتانياهو يقدم أفكارًا عن غزة وهو يدرك تماما أنها لن تنجح".
رقم : 1118158
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