الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 23 شباط 2024 ساعة 22:26

أونروا: لا مكان آمنًا في غزة ومليون شخص يحتمون بمرافقنا

أونروا: لا مكان آمنًا في غزة ومليون شخص يحتمون بمرافقنا
وقالت “الأونروا”، إن “أكثر من 400 شخص قُتلوا في غزة خلال بحثهم عن مأوى بمرافق الوكالة”، موضحة أنه “لا يوجد مكان آمن بالقطاع”.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 29 ألفا و514 شهيدا، وإصابة 69 ألفا و616 شخصا، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.
رقم : 1118160
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مجزرة جديدة وسط قطاع غزة تُخلف 40 شهيدا و100 جريح
مجزرة جديدة وسط قطاع غزة تُخلف 40 شهيدا و100 جريح
حياة الأسرى آخر ما يهم "إسرائيل".. نتائج ذلك؟
حياة الأسرى آخر ما يهم "إسرائيل".. نتائج ذلك؟
23 شباط 2024
ضخ الغاز في "خط أنابيب السلام" بين إيران وباكستان... هل اقتربت نهاية عقدين من عدم اليقين؟
ضخ الغاز في "خط أنابيب السلام" بين إيران وباكستان... هل اقتربت نهاية عقدين من عدم اليقين؟
23 شباط 2024
كيف سيتعامل السيسي مع انخفاض ايرادات قناة السويس في ظل اقتصاد متزلزل
كيف سيتعامل السيسي مع انخفاض ايرادات قناة السويس في ظل اقتصاد متزلزل
23 شباط 2024
قائد الثورة الاسلامية: العالم الاسلامي سيشهد زوال الغدة السرطانية الصهيونية
قائد الثورة الاسلامية: العالم الاسلامي سيشهد زوال الغدة السرطانية الصهيونية
22 شباط 2024
‘‘إسرائيل‘‘ والتهجم على محكمة العدل الدولية.. نتنياهو في حالة ذعر
‘‘إسرائيل‘‘ والتهجم على محكمة العدل الدولية.. نتنياهو في حالة ذعر
22 شباط 2024
المقاطعة الاقتصادية... كيف ساهمت في فضح الكيان الصهيوني وتجريد داعميه؟
المقاطعة الاقتصادية... كيف ساهمت في فضح الكيان الصهيوني وتجريد داعميه؟
22 شباط 2024
جرائم اغتصاب و إعدام النساء ..دليل إضافي على جريمة الإبادة و التطهير العرقي في غزة
جرائم اغتصاب و إعدام النساء ..دليل إضافي على جريمة الإبادة و التطهير العرقي في غزة
22 شباط 2024
تحرك غير متوقع للإمارات تمهيداً لخروج أمريكا من المنطقة؟!
تحرك غير متوقع للإمارات تمهيداً لخروج أمريكا من المنطقة؟!
21 شباط 2024
فصل جديد من انتهاك القانون الدولي ..كيان الاحتلال يعذب و ينكل بالأسرى داخل سجونه
فصل جديد من انتهاك القانون الدولي ..كيان الاحتلال يعذب و ينكل بالأسرى داخل سجونه
21 شباط 2024
جلسات العدل الدولية.. الكيان تحت وطأة الضغوط
جلسات العدل الدولية.. الكيان تحت وطأة الضغوط
21 شباط 2024
مؤامرة صهيونية ضد المسجد الأقصى.. هل تنجح؟
مؤامرة صهيونية ضد المسجد الأقصى.. هل تنجح؟
21 شباط 2024
"إسرائيل" والتهجم على محكمة العدل الدولية.. نتنياهو في حالة ذعر
"إسرائيل" والتهجم على محكمة العدل الدولية.. نتنياهو في حالة ذعر
21 شباط 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
حياة الأسرى آخر ما يهم "إسرائيل".. نتائج ذلك؟
ضخ الغاز في "خط أنابيب السلام" بين إيران وباكستان... هل اقتربت نهاية عقدين من عدم اليقين؟
كيف سيتعامل السيسي مع انخفاض ايرادات قناة السويس في ظل اقتصاد متزلزل
‘‘إسرائيل‘‘ والتهجم على محكمة العدل الدولية.. نتنياهو في حالة ذعر