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الجمعة 23 شباط 2024 ساعة 22:41

السيسي وعبد الله الثاني يبحثان جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة

السيسي وعبد الله الثاني يبحثان جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة
وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي بأن الاتصال تناول "سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في ضوء أواصر الأخوة التاريخية بين الشعبين الشقيقين".

وأضاف أن الاتصال تضمن أيضا التباحث بشأن مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم استعراض الجهود المكثفة الرامية لوقف إطلاق النار.

وتابع: "ناقش الزعيمان جهود إنفاذ المساعدات في ضوء التدهور الكبير في الأوضاع الإنسانية في القطاع، كما تم تأكيد الرفض الكامل لتصعيد العمليات العسكرية لتداعياته على أمن واستقرار المنطقة ككل".

وخلص للقول: "شدد الزعيمان على أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية يمثل أساس أية جهود لاستعادة السلم في الإقليم، وذلك بإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

هذا ودخلت الحرب في غزة اليوم الجمعة يومها الـ140، فيما تستمر المفاوضات حول هدنة جديدة ومساعي المجتمع الدولي لثني الكيان عن اجتياح رفح.

إلى ذلك، أفادت هيئة البثالاحتلال الإسرائيلية، الجمعة، بأن رئيس الوزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدم للمجلس الوزاري الأمني المصغر وثيقة مبادئ تتعلق بسياسة "اليوم التالي" للحرب في قطاع غزة.
 
رقم : 1118162
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