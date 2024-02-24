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السبت 24 شباط 2024 ساعة 09:21

العدوان على غزة بيومه الـ141والاحتلال لايزال يسفك دماء المدنيين الابرياء

العدوان على غزة بيومه الـ141والاحتلال لايزال يسفك دماء المدنيين الابرياء
وأعلنت وزارة الصحة في غزة بآخر إحصائياتها ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول إلى 29.514 شهيداً و69.616 مصاباً، في حين أكدت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا زالت تعتقل العشرات من كوادر وطواقم مجمع ناصر الطبي.

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد أعلن خطته بما يسمى "اليوم التالي" للحرب، والتي تتضمن استمرار "السيطرة الأمنية" لإسرائيل في الضفة الغربية المحتلة والقطاع. وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، تعليقا على الخطة، إن الولايات المتحدة ترفض أي "احتلال جديد" للقطاع بعد انتهاء الحرب.

واستشهد 24 مواطنا على الأقل وجرح آخرون، مساء امس الجمعة، في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد 24 مواطنا وإصابة آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا لعائلة أبو زعيتر بحي بشارة في دير البلح.

كما قصف طيران الاحتلال منزلا شمال مخيم المغازي وسط القطاع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين. وأصيب عدد من المواطنين، بعضهم بجروح حرجة، في غارة إسرائيلية استهدفتهم قرب كافتيريا "الشلال" على شاطئ بحر النصيرات، وأطلقت طائرات الاحتلال النار بكثافة على بلدة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، وقصف طيران الاحتلال ومدفعيته، خربة العدس شمال رفح جنوب القطاع، وبيت حانون شمال القطاع.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال استهدفت محيط مستشفى الأمل التابع لها في خان يونس جنوب القطاع، ما أدى إلى أضرار كبيرة في مرافق المستشفى.

وفيما يلي أبرز الأحداث والتطورات حول العدوان الاسرئيلي على غزة بيومه الـ141 ورد المقاومة عليه...

-وزارة الصحة في غزة: 350 ألف مريض و60 ألف سيدة حامل و700 ألف طفل يعانون مضاعفات خطيرة بسبب سوء التغذية والجفاف

-قصف يستهدف منطقة خزاعة شرقي خانيونس

-سلسلة غارات إسرائيلية على مدينة خانيونس

-قصف إسرائيلي يستهدف مدينة دير البلح

-قصف مدفعي شرقي مدينة رفح

-اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في حي الزيتون

-جيش الاحتلال يطلق قنابل إنارة شرقي مخيم المغازي

-قصف مدفعي على مناطق غربي خانيونس

-إصابات في قصف استهدف منزلاً في مخيم المغازي وسط القطاع

-حمدان: حرب تجويع يخوضها نتنياهو ضد سكان قطاع غزة

استشهاد 24 فلسطينياً جراء قصف الاحتلال منزلاً في دير البلح

7 شهداء بقصف مسيّرة إسرائيلية على محيط مدرسة في خانيونس

104 شهداء و160 مصاباً في 10 مجازر خلال آخر 24 ساعة

استشهاد أسير من قطاع غزة في سجن الرملة الإسرائيلي

50 شهيداً بقصف الاحتلال مخيم النصيرات ودير البلح

6 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً شرقي رفح
رقم : 1118224
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