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السبت 24 شباط 2024 ساعة 09:29

المملكة المتحدة تعلن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا

المملكة المتحدة تعلن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا
وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان إن "هذه المساعدة تهدف إلى تنشيط سلاسل الإمداد لإنتاج ذخيرة المدفعية التي تشتد حاجة أوكرانيا إليها لزيادة مخزوناتها".

وفي الآونة الأخيرة أعلنت لندن وهي واحدة من الداعمين الرئيسيين لكييف، عن زيادة مساعداتها العسكرية لأوكرانيا والتي ستصل في عامي 2024-2025 إلى 2,5 مليار جنيه استرليني (2,9 مليار يورو).

ووعد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الجمعة، بأن "تقف لندن إلى جانب كييف مهما استغرق الأمر من وقت".

وقال سوناك في بيان: "يجب أن نجدد عزمنا، لإظهار أن الطغيان لن ينتصر أبدا وللقول مرة أخرى إننا سنبقى إلى جانب أوكرانيا اليوم وغدا".

وأضاف سوناك: "نحن مستعدون لفعل كل ما يتطلبه الأمر، مهما استغرق من وقت إلى أن تنتصر أوكرانيا".

وفي منتصف يناير، أعلن رئيس الوزراء البريطاني خلال زيارة لكييف، توقيع اتفاق أمني مدته عشر سنوات بين المملكة المتحدة وأوكرانيا، أشاد به الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي باعتباره "غير مسبوق".

وأعلنت المملكة المتحدة الخميس الماضي عن عقوبات جديدة ضد روسيا، وعن شحنات صواريخ جديدة للأوكرانيين، وقالت وزارة الخارجية إن "العقوبات تستهدف أكثر من 50 فردا وشركة" وكذلك تستهدف العقوبات "مصادر دخل رئيسية لروسيا". 
رقم : 1118228
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