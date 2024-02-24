اعتقالات واشتباكات خلال اقتحامات الاحتلال بالضفة

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طولكرم بعدد من الآليات العسكرية، واعتقلت الزميل الصحفي سامي الساعي وشقيقه أسامة بعد مادهمة منزليهما وتحطيم محتوياتهما في ضاحية إرتاح، وأفرجت عن أسامة لاحقا بعد التحقيق معه.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الشيخ عمر عساف عقب مداهمة منزله في قرية فرعون جنوب طولكرم.



واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس بعدد من الآليات العسكرية من منطقة الطور، وانتشرت بالبلدة القديمة وحي التعاون بالجبل الجنوبي.



وذكر مراسلنا أن اشتباكات دارت بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها حارة الياسمينة في البلدة القديمة، وسمعت أصوات إطلاق كثيف للرصاص ودوي عدة انفجارات ناجمة عن إلقاء عبوات ناسفة.



كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية بيت ايبا غرب نابلس، وداهمت منزلين وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.



وشنت قوات الاحتلال حملات دهم واعتقال بعدة مناطق في بيت لحم جنوب الضفة.