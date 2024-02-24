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السبت 24 شباط 2024 ساعة 09:47

الدفاع المدني بغزة: نقص الغذاء والدواء يهدد حياة 700 ألف فلسطيني

الدفاع المدني بغزة: نقص الغذاء والدواء يهدد حياة 700 ألف فلسطيني
وقالت في بيان نشرته وزارة الداخلية بالقطاع عبر منصة تلغرام: “استمرار منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال المواد الغذائية الأساسية والعلاج الطبي للمواطنين المحاصرين في محافظتي غزة والشمال، يُهدد حياة أكثر من سبعمئة ألف مواطن بالموت في كل لحظة”.

وأضاف البيان أن “معاناة المواطنين في غزة والشمال تتفاقم يوميا، حيث بات الآلاف منهم ينتظرون الموت إما بسبب الجوع أو الاستهداف الإسرائيلي، في ظل صمت عربي ودولي مريب أمام هذه المعاناة والقتل اليومي”.

وتابع: “يدخل العدوان الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا في غزة يومه المئة والأربعين، دون أن تتحرك الضمائر الحية من أجل إنقاذ ما تبقي من حياة في غزة، لكنهم ما زالوا يعيشون على شيء من الأمل في أن يجدوا من يستمع لأنينهم في هذا العالم قبل فوات الأوان”.
مصدر : وكالات
رقم : 1118232
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