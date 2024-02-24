مدير الحوزات العلمية: يوم الانتخابات يوم احتفال كبير للشعب الايراني

وقال آية الله اعرافي، مساء الجمعة، في لقاء مع أهالي مدينة ورامين جنوب العاصمة طهران: اليوم عيون العالم مركزة على الانتخابات في البلاد ، وكل صوت يتم الإدلاء به في صناديق الاقتراع سيخيب بالتأكيد العدو ويسعد قلوب جميع محبي الجمهورية الإسلامية ، وخاصة جبهة المقاومة.



وأشار إلى الانتخابات باعتبارها رمزا لسيادة الشعب الدينية في الجمهورية الإسلامية، وأضاف: ان الشعب الإيراني اليوم متمسك بنظامه وثورته رغم كل المشاكل، ويمكن رؤية ذلك في مسيرات 22 بهمن (11 شباط ذكرى انتصار الثورة الاسلامية) هذا العام في كل أنحاء إيران الإسلامية، هذا الاقتدار الذي سيبرز بالتأكيد مرة أخرى يوم الانتخابات.



وأشار عضو فقهاء مجلس صيانة الدستور إلى أن انتخابات 1 مارس ستصبح بالتأكيد احتفالا للشعب الايراني بحضور الرائع فيها.



ومن المقرر أن تجرى انتخابات الدورة الثانية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي والدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة يوم الجمعة 1 اذار.