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السبت 24 شباط 2024 ساعة 11:38

سوريا: استشهاد 5 مدنيين أثناء جمعهم "الكمأة" بهجوم مسلح

سوريا: استشهاد 5 مدنيين أثناء جمعهم "الكمأة" بهجوم مسلح
ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر في شرطة حمص، قوله إنّ عدداً من المسلحين كانوا يستقلون دراجات نارية وأطلقوا النار بشكلٍ مباشر على 5 مدنيين أثناء قيامهم بجمع "الكمأة" في منطقة جب الجراح، ما أدى إلى استشهادهم على الفور.

ويأتي ذلك في سياق الهجمات المتكررة على جامعي "الكمأة" التي يشنها تنظيم "داعش"، المتمركز بمنطقة الـ "55 كم"، التي تتحلق حول القاعدة الأميركية اللاشرعية في منطقة "التنف" عند مثلث الحدود السورية- العراقية- الأردنية.

ورغم المخاطر، يواصل سكان المناطق المتاخمة للبادية السورية جمع "الكمأة" التي يستمر موسمها حتى نيسان/أبريل، ويعتبر موسم جمعها مصدر رزق كبير لشرحة واسعة من سكان البادية السورية بين محافظات حمص وحماة ودير الزور والرقة.

وتنتشر مجموعات من مسلحي تنظيم "داعش" في المناطق الوعرة في عمق البادية السورية تقوم باعتداءات متكررة على المواطنين والتجمعات السكنية على أطراف البادية ولا سيما خلال موسم جمع "الكمأة"، ما يؤدي إلى استشهاد وجرح عدد منهم.

وخلال الأيام الماضية، شهد ريف مدينة دير الزور عدداً من الهجمات المماثلة من قبل مسلحي تنظيم "داعش"، على جامعي "الكمأة" وراح ضحيتها عشرات الضحايا والمصابين.

وفي مطلع الشهر الحالي، تعرضت مواقع وبلدات في المنطقة الشرقية من سوريا وقرب الحدود مع العراق، لعدوان أميركي، وجاء الاستهداف في منطقة يحارب فيها الجيش السوري، "تنظيم داعش الذي تعمل أميركا لإعادة إحيائه"، فيما الجيش سيستمر في ضرب جميع التنظيمات، وهو عازم على "تحرير كامل الأراضي السورية من كل إرهاب واحتلال"، بحسب بيان عسكري سوري.
رقم : 1118257
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