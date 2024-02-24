عدوان أمريكي بريطاني جديد يستهدف مديرية الدريهمي بالحديدة

واستهدف العدوان الأمريكي البريطاني عصر اليوم بـ3 غارات، منطقة رأس عيسى في مديرية الصليف.



وكان العدوان الأمريكي البريطاني استهدف أمس الخميس، بـ4 غارات منطقة الجبانة غرب المدينة، بالتزامن مع تحليق الطيران الحربي والتجسسي في أجواء المحافظة.