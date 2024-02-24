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السبت 24 شباط 2024 ساعة 12:07

وزير الاعلام العماني: القضية الفلسطينية ليست قضية سياسية بل هي إنسانية وقضية حق

وزير الاعلام العماني: القضية الفلسطينية ليست قضية سياسية بل هي إنسانية وقضية حق
واشار في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، الى أن "موقف السلطنة مؤيد للشعب الفلسطيني في مواجهة الآلة الإجرامية الإسرائيلية، كما هو الحال بالنسبة لموقفها على المستويات الدبلوماسية والمؤسسات الدولية واضح".

وشدد الحراصي على أن "القضية الفلسطينية ليست قضية سياسية، بل هي قضية إنسانية وقضية حق"، مؤكدا أن "السلطنة دعت وتدعو لإصلاح كل أوجه الخلل التي تمنع إعطاء أصحاب الحق حقهم".

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
رقم : 1118261
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