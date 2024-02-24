لبنان: بصاروخَي بركان.. المقاومة تستهدف تجمعاً الاحتلال في تلة الكوبرا

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم السبت، استهداف تجمع لجنود الاحتلال في تلة "الكوبرا" بصاروخَي بركان، مؤكدةً تحقيق إصاباتٍ مباشرة.



وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت، صباح اليوم، بسقوط صاروخين في منطقة "أدميت" في الجليل الغربي.



بدورها، تحدثت القناة "12" عن انطلاق صافرات إنذار في الجليل الأعلى خشية تسلل طائرة معادية.



في غضون ذلك، تحدث مراسل الميادين في جنوب لبنان عن استهداف الاحتلال لأطراف الضهيرة وطير حرفا وعلما الشعب جنوبي لبنان، مشيراً إلى تمشيط الاحتلال بالأسلحة محيط كفركلا.



وعرضت المقاومة اليوم مشاهد لاستهداف بواسطة صاروخ موجّه دقيق لمقر قيادة جيش الاحتلال في مستوطنة كريات شمونة القريبة من الحدود اللبنانية، مؤكدة تحقيق إصابة مباشرة في المبنى.





المقاومة تواصل عملياتها

وتواصل المقاومة الإسلامية في لبنان- حزب الله، ردّها على ‌‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية والمنازل المدنية، ودعمها للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة ومقاومته.



وأمس، استهدفت المقاومة ‏موقع المالكية الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الفلسطينية بصاروخي بركان، محققةً في الموقع إصابة مباشرة. كما استهدف المقاومون موقعي ‏رويسات العلم والرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية.



وسبق ذلك تنفيذ المقاومة هجوماً جوياً بمسيّرتين انقضاضيتن على مقرّ قيادة المجلس الإقليمي في مستوطنة "كريات شمونة"، حيث أكدت أنّ الهجوم أصاب هدفه بدقة.