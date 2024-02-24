الصفحة الرئيسية
0
السبت 24 شباط 2024 ساعة 13:40

مطالبات بمقاطعة دولية لـ‘‘إسرائيل‘‘

مطالبات بمقاطعة دولية لـ‘‘إسرائيل‘‘
دعا مرصد يُعنى بحقوق الإنسان، اليوم السبت، الدول الأعضاء في محكمة العدل الدولية إلى قطع جميع أشكال العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية مع "إسرائيل"، بسبب خرقها الصارخ لقرارات المحكمة التي طلبت إيقاف الإبادة الجماعية في قطاع غزّة.

واستند المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في متابعة مدى التزام "إسرائيل" بقرار المحكمة على 6 مؤشرات أساسية، هي: القتل الجماعي، وإلحاق أذى بدني أو معنوي جسيم، وفرض أحوال معيشية يقصد بها التسبّب عمداً في إهلاك مادي، والتجويع وعرقلة وصول الإمدادات الإنسانية، وفرض بيئة تستهدف منع الإنجاب، والتحريض العلني على الاستمرار بارتكاب الإبادة الجماعية.

ومنذ صدور قرار محكمة العدل الدولية قتل الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 3847 فلسطينياً، بينهم 1306 أطفال و807 نساء، إضافةً إلى إصابة نحو 5119 فلسطينياً، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 38067 قتيلاً، بينهم 14350 طفلاً و8620 امرأة، بما يشمل أكثر من 8 آلاف شخص من الجثامين تحت الأنقاض وفي الشوارع ممن لم تتمكّن الطواقم الطبية من انتشالهم، منهم مئات بعد قرار المحكمة.

ودان المرصد الحقوقي خرق "إسرائيل" المتكرّر لقرار محكمة العدل الدولية، ولاتفاقية حظر الإبادة الجماعية التي صادقت عليها "إسرائيل"، وطالب دولة جنوب أفريقيا والدول الأعضاء في المحكمة كافة باتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك قطع كلّ أشكال العلاقات السياسية والاقتصادية، والأهم من ذلك العسكرية، على اعتبار أنّ الاستمرار في هذه العلاقات يُعتبر شكلاً من أشكال الدعم والموافقة على انتهاك قرار محكمة العدل الدولية، وبالتالي تشجيعاً لـ"إسرائيل" للمضي في إبادة الشعب الفلسطيني.

ووفق الأمم المتحدة، فإنّه يترتّب على الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة التزامات إضافية، فبموجب المعاهدة يتحتّم رفض تصدير الأسلحة إذا كانت تعلم أنّها ستُستخدم لارتكاب جرائم دولية، أو إذا وُجد خطر كبير بأنّ تلك الأسلحة قد تستخدم لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.

وطالب المرصد الحقوقي بالضغط الدولي على نحوٍ حاسم لإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية إلى قطاع غزّة، بشكلٍ فوري وسريع ومن دون عوائق، من أجل وقف انتشار المجاعة في القطاع، والضغط لدخول لجان التقصي والتحقيق الدولية والأممية إلى القطاع منعاً لتدمير الأدلة المرتبطة بالجرائم التي ترتكبها "إسرائيل".

خبراء أمميون: صادرات الأسلحة لـ"إسرائيل" يجب أن تتوقّف
بدورهم، قال أكثر من 30 خبيراً أممياً مستقلاً إنّ أيّ نقل للأسلحة أو الذخيرة إلى "إسرائيل"، لاستخدامها في غزّة، من المرجّح أنّه ينتهك القانون الدولي الإنساني ويتعيّن أن يتوقّف على الفور.

وذكروا أنّ مثل هذا النقل للأسلحة والذخيرة، محظور حتى إذا لم تكن الدولة المُصدّرة تنوي أن تُستخدم الأسلحة في انتهاك القانون أو تعلم يقيناً أنّها ستُستعمل بمثل تلك الطريقة، طالما وجد خطر واضح لذلك.
مصدر : وكالات
رقم : 1118282
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
كيف سيتعامل السيسي مع انخفاض إيرادات قناة السويس في ظل اقتصاد متزلزل
كيف سيتعامل السيسي مع انخفاض إيرادات قناة السويس في ظل اقتصاد متزلزل
العدوان على غزة بيومه الـ141والاحتلال لايزال يسفك دماء المدنيين الابرياء
العدوان على غزة بيومه الـ141والاحتلال لايزال يسفك دماء المدنيين الابرياء
24 شباط 2024
اقتحامات واعتداءات للاحتلال على المنازل في الضفة.. والمقاومون يتصدون
اقتحامات واعتداءات للاحتلال على المنازل في الضفة.. والمقاومون يتصدون
24 شباط 2024
لولا دا سيلفا: "إسرائيل" تقتل النساء والأطفال في غزة.. هذه إبادة
لولا دا سيلفا: "إسرائيل" تقتل النساء والأطفال في غزة.. هذه إبادة
24 شباط 2024
24 شهيدا في مجزرة إسرائيلية جديدة في دير البلح
24 شهيدا في مجزرة إسرائيلية جديدة في دير البلح
24 شباط 2024
إيران تنفي المزاعم الغربية بشأن بيعها صواريخ باليستية لروسيا
إيران تنفي المزاعم الغربية بشأن بيعها صواريخ باليستية لروسيا
24 شباط 2024
مجزرة جديدة وسط قطاع غزة تُخلف 40 شهيدا و100 جريح
مجزرة جديدة وسط قطاع غزة تُخلف 40 شهيدا و100 جريح
23 شباط 2024
حياة الأسرى آخر ما يهم "إسرائيل".. نتائج ذلك؟
حياة الأسرى آخر ما يهم "إسرائيل".. نتائج ذلك؟
23 شباط 2024
ضخ الغاز في "خط أنابيب السلام" بين إيران وباكستان... هل اقتربت نهاية عقدين من عدم اليقين؟
ضخ الغاز في "خط أنابيب السلام" بين إيران وباكستان... هل اقتربت نهاية عقدين من عدم اليقين؟
23 شباط 2024
كيف سيتعامل السيسي مع انخفاض ايرادات قناة السويس في ظل اقتصاد متزلزل
كيف سيتعامل السيسي مع انخفاض ايرادات قناة السويس في ظل اقتصاد متزلزل
23 شباط 2024
قائد الثورة الاسلامية: العالم الاسلامي سيشهد زوال الغدة السرطانية الصهيونية
قائد الثورة الاسلامية: العالم الاسلامي سيشهد زوال الغدة السرطانية الصهيونية
22 شباط 2024
‘‘إسرائيل‘‘ والتهجم على محكمة العدل الدولية.. نتنياهو في حالة ذعر
‘‘إسرائيل‘‘ والتهجم على محكمة العدل الدولية.. نتنياهو في حالة ذعر
22 شباط 2024
المقاطعة الاقتصادية... كيف ساهمت في فضح الكيان الصهيوني وتجريد داعميه؟
المقاطعة الاقتصادية... كيف ساهمت في فضح الكيان الصهيوني وتجريد داعميه؟
22 شباط 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
كيف سيتعامل السيسي مع انخفاض إيرادات قناة السويس في ظل اقتصاد متزلزل
اقتحامات واعتداءات للاحتلال على المنازل في الضفة.. والمقاومون يتصدون
حياة الأسرى آخر ما يهم "إسرائيل".. نتائج ذلك؟
ضخ الغاز في "خط أنابيب السلام" بين إيران وباكستان... هل اقتربت نهاية عقدين من عدم اليقين؟