الصفحة الرئيسية
0
السبت 24 شباط 2024 ساعة 14:38

دعوى جنائية ضد حكومة ألمانيا بتهمة دعم الإبادة في غزة

دعوى جنائية ضد حكومة ألمانيا بتهمة دعم الإبادة في غزة
وقال المحامون- الذين يمثلون عائلات اثنين من الغزيين- في مؤتمر صحفي بالعاصمة الألمانية برلين، أمس الجمعة، "نتقدم بشكوى جنائية ضد مسؤولين بالحكومة الألمانية بتهمة المساعدة والتحريض على الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة من خلال تزويد "إسرائيل" بالأسلحة وإصدار تراخيص التصدير ذات الصلة".

وتم تقديم الدعوى إلى مكتب المدعي الفدرالي في كارلسروه جنوب غربي ألمانيا، بدعم من المعهد الفلسطيني للدبلوماسية العامة والمركز الأوروبي للدعم القانوني.

وقالت المحامية المختصة بالقضايا الجنائية نادية سمور إن رفع الدعوى جاء بعد القرارات الأخيرة لمحكمة العدل الدولية إزاء الجرائم الإسرائيلية في غزة.

وأضافت أن الدعوى رفعت ضد المستشار الألماني أولاف شولتس ووزراء الخارجية والاقتصاد والمالية والدفاع والعدل، وهي الوزارات المسؤولة عن منح التراخيص لإرسال الأسلحة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتواجه "إسرائيل" ضغوطا قانونية دولية متزايدة جراء الحرب، حيث خضعت للمرة الأولى للمساءلة أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قضية رفعتها جنوب أفريقيا.
 
رقم : 1118294
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
كيف سيتعامل السيسي مع انخفاض إيرادات قناة السويس في ظل اقتصاد متزلزل
كيف سيتعامل السيسي مع انخفاض إيرادات قناة السويس في ظل اقتصاد متزلزل
العدوان على غزة بيومه الـ141والاحتلال لايزال يسفك دماء المدنيين الابرياء
العدوان على غزة بيومه الـ141والاحتلال لايزال يسفك دماء المدنيين الابرياء
24 شباط 2024
اقتحامات واعتداءات للاحتلال على المنازل في الضفة.. والمقاومون يتصدون
اقتحامات واعتداءات للاحتلال على المنازل في الضفة.. والمقاومون يتصدون
24 شباط 2024
لولا دا سيلفا: "إسرائيل" تقتل النساء والأطفال في غزة.. هذه إبادة
لولا دا سيلفا: "إسرائيل" تقتل النساء والأطفال في غزة.. هذه إبادة
24 شباط 2024
24 شهيدا في مجزرة إسرائيلية جديدة في دير البلح
24 شهيدا في مجزرة إسرائيلية جديدة في دير البلح
24 شباط 2024
إيران تنفي المزاعم الغربية بشأن بيعها صواريخ باليستية لروسيا
إيران تنفي المزاعم الغربية بشأن بيعها صواريخ باليستية لروسيا
24 شباط 2024
مجزرة جديدة وسط قطاع غزة تُخلف 40 شهيدا و100 جريح
مجزرة جديدة وسط قطاع غزة تُخلف 40 شهيدا و100 جريح
23 شباط 2024
حياة الأسرى آخر ما يهم "إسرائيل".. نتائج ذلك؟
حياة الأسرى آخر ما يهم "إسرائيل".. نتائج ذلك؟
23 شباط 2024
ضخ الغاز في "خط أنابيب السلام" بين إيران وباكستان... هل اقتربت نهاية عقدين من عدم اليقين؟
ضخ الغاز في "خط أنابيب السلام" بين إيران وباكستان... هل اقتربت نهاية عقدين من عدم اليقين؟
23 شباط 2024
كيف سيتعامل السيسي مع انخفاض ايرادات قناة السويس في ظل اقتصاد متزلزل
كيف سيتعامل السيسي مع انخفاض ايرادات قناة السويس في ظل اقتصاد متزلزل
23 شباط 2024
قائد الثورة الاسلامية: العالم الاسلامي سيشهد زوال الغدة السرطانية الصهيونية
قائد الثورة الاسلامية: العالم الاسلامي سيشهد زوال الغدة السرطانية الصهيونية
22 شباط 2024
‘‘إسرائيل‘‘ والتهجم على محكمة العدل الدولية.. نتنياهو في حالة ذعر
‘‘إسرائيل‘‘ والتهجم على محكمة العدل الدولية.. نتنياهو في حالة ذعر
22 شباط 2024
المقاطعة الاقتصادية... كيف ساهمت في فضح الكيان الصهيوني وتجريد داعميه؟
المقاطعة الاقتصادية... كيف ساهمت في فضح الكيان الصهيوني وتجريد داعميه؟
22 شباط 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
كيف سيتعامل السيسي مع انخفاض إيرادات قناة السويس في ظل اقتصاد متزلزل
اقتحامات واعتداءات للاحتلال على المنازل في الضفة.. والمقاومون يتصدون
حياة الأسرى آخر ما يهم "إسرائيل".. نتائج ذلك؟
ضخ الغاز في "خط أنابيب السلام" بين إيران وباكستان... هل اقتربت نهاية عقدين من عدم اليقين؟