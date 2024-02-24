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السبت 24 شباط 2024 ساعة 15:16

إعلام إسرائيلي: جيش الإحتلال غير قادر على غزو لبنان وإبعاد حزب الله عن الحدود

إعلام إسرائيلي: جيش الإحتلال غير قادر على غزو لبنان وإبعاد حزب الله عن الحدود
وأفادت "الميادين" نقلا عن محلّل الشؤون السياسية في "القناة 13" الإسرائيلية، رفيف دروكر، بأنّ "جيش" الاحتلال "غير قادر الآن على غزو لبنان وتأسيس حزام حتى نهر الليطاني، أو إبعاد جميع عناصر حزب الله عن الحدود"، وأضاف: "لقد استيقظنا من هذا الحلم للأسف".

وأشار دروكر إلى أنّ "إسرائيل غير قادرة على إبعاد حزب الله إلى ما بعد الليطاني، وضمان عدم عودته"، لافتاً إلى أنّ "مستقبل إسرائيل ليس وردياً"، ومؤكداً في الوقت نفسه أنّ "ما يحدث في غزة دليلٌ على ذلك".

وكانت القناة الـ"12" الإسرائيلية أشارت إلى أنّ "حزب الله موجود عند الحدود، ويطلق النار دائماً"، مؤكدةً أنّه "مستمر وينجح في إطلاق النار نحو إسرائيل".

وكان محرر الشؤون العسكرية والأمنية في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، يوسي ميلمان، كتب مقالاً، قال فيه إنّ أيّ حربٍ شاملة ضد حزب الله يُمكن أن تعرّض "إسرائيل" لخطر وجودي.

وأكّد ميلمان أنّ "الحقيقة المرّة" هي أنّ الضرر الذي لحِق بحزب الله، إلى اليوم، ليس كبيراً، فعناصره تراجعوا نحو كيلومترين عن الحدود، نتيجة قرارٍ مدروس اتخذته قيادة حزب الله، وليس ناجماً عن ضغطٍ إسرائيلي، بغرض الحد من الخسائر البشرية.

وأضاف ميلمان أنّ حزب الله يستخلص الدروس من حرب غزة، وهو يخوض معركةً محسوبة يمتنع فيها من المخاطرة بـ"قوة الرضوان"، ويحافظ عليها في حال نشوب حرب شاملة.
رقم : 1118296
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