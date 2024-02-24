وزير الداخلية العراقي اعلن تشكيل خلية اتصال مشتركة مع الأردن ولبنان وسوريا لمكافحة المخدرات

واكد أن "هناك تعاون كبير من قبل دول الجوار، وتم تحقيق نتائج جيدة أسفرت عن إلقاء القبض على تجار من دول الجوار مع ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، كما تم تفعيل المراقبة". وبين أنه تم "إصدار أحكام على 80 تاجر مخدرات دولياً خلال العام الماضي"، مشيراً الى أن "الوزارة تعمل وفق القانون 50 لسنة 2017، وتم إعداد استرايجية شاملة في بداية العام 2023 ولمدة ثلاث سنوات تضمنت 15هدفاً مع 24 شريكاً، وأهم ما تضمنته موضوع خفض العرض والطلب وانشاء المصحات القسرية والعمل مع الشركاء الدوليين".



وذكر في هذا الاطار، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بأن يكون العراق محور المنطلق الأمني لمكافحة المخدرات".