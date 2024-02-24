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السبت 24 شباط 2024 ساعة 16:01

جيش الاحتلال يعلن إصابة ضباط وجنود في معارك غزة

جيش الاحتلال يعلن إصابة ضباط وجنود في معارك غزة
أعلن جيش الاحتلال إصابة 7 عسكريين بمواجهات يوم الخميس الماضي في قطاع غزة، وسط استمرار المعارك الضارية في خان يونس جنوبي القطاع وحي الزيتون وسطه، في حين قالت وزارة الصحة بغزة إن عدد ضحايا العدوان المستمر على القطاع بلغ 29 ألفا و606 شهداء.

ولم يضف الجيش الإسرائيلي أي معلومات عن طبيعة المعارك التي أدت لإصابة 7 جنود وضباط في قطاع غزة.

وارتفع بذلك أعداد العسكريين الإسرائيليين الذين أصيبوا منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على قطاع غزة إلى 2962، منهم 1397 مصابا منذ بداية الهجوم البري في 27 من الشهر ذاته.
رقم : 1118300
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