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السبت 24 شباط 2024 ساعة 16:44
غارات إسرائيلية على عيتا الشعب ورب ثلاثين
ويأتي ذلك، في وقت تستمر فيه الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على جنوب لبنان والتي تطال المدنيين.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1118308
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