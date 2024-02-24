سفير إيران في موسكو : الاتفاقية الإيرانية الروسية لیست سرا

وأضاف "جلالي" في حدیث مع مراسل "ارنا"، بأن "اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين البلدين تحظى بموافقة طهران وموسكو، وننتظر أن يقوم وزيرا خارجية البلدين بالتوقيع بالأحرف الأولى على هذه الاتفاقية في اجتماع مشترك، حتى يمكن اتباع إجراءاتها القانونية من قبل الحكومتين وبرلماني البلدين".



وتابع: لا ينبغي للبعض أن يظن بأن هذه الاتفاقية سرية وخاصة؛ بل إن هذه الاتفاقية واضحة تماما.



واردف جلالي: هذا الاتفاق سيُعرض على نحو مشروع قانون في مجلس النواب وسيُطلع عليه الجميع، وسيتحدث النواب المؤيدون والمعارضون عن عمومياته وتفاصيله، وبالتالي فهو واضح تماماً.



وقال: إن هذه الاتفاقية تغطي مجالات واسعة، وتركز على مبدا الاحترام المتبادل واحترام وحدة أراضي البلدين.