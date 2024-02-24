الصفحة الرئيسية
0
السبت 24 شباط 2024 ساعة 19:19

الصحة العالمية: غزة تحتاج عقودا لإصلاح ما دمرته الحرب

الصحة العالمية: غزة تحتاج عقودا لإصلاح ما دمرته الحرب
جاء ذلك في رد مكتوب لمتحدث "الصحة العالمية" طارق يساريفيتش، على سؤال لمراسل "الأناضول" بشأن تحضيرات المنظمة لليوم التالي للحرب، وما الذي ينتظر سكان غزة إذا أوقفت إسرائيل هجماتها.

وتوقعت دراسة أجرتها جامعتان بريطانية وأمريكية، أنه حتى إن تم إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة فإن أكثر من 11 ألفا و500 شخص سيموتون هناك حتى أغسطس/ آب القادم، جراء الأوبئة والأمراض والإصابات.

و أكد يساريفيتش أن "الحرب في غزة تسببت في دمار غير مسبوق" لافتا إلى أن ما بين 70 و80 بالمئة من البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المنازل والمستشفيات والمدارس ومرافق المياه، قد دمرت أو تعرضت لأضرار جسيمة.

وأشار إلى أن إصلاح البنية التحتية سيستغرق عقودا، بما في ذلك نظام الرعاية الصحية الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة في غزة.

وذكر يساريفيتش أن "13 مستشفى من أصل 36 في غزة تعمل بشكل جزئي، وتقع معظمها في جنوب غزة".

وتابع أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يقدر أن إزالة الأنقاض والركام في غزة سيستغرق من 3 إلى 12 عاما.

كما أشار إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" يقدر أن تأهيل اقتصاد غزة، بما في ذلك إعادة بناء نظام الرعاية الصحية الذي هو في وضع حرج، سيكلف عشرات مليارات الدولارات.

وأكد يساريفيتش أن منظمة الصحة العالمية ستواصل تنفيذ خطتها التشغيلية لدعم المستشفيات في غزة، مع طلب دعم مالي بقيمة 110 ملايين دولار.

وأوضح أنهم سيستمرون في دعم المرافق الصحية القائمة وتعزيز الخدمات الصحية والحفاظ عليها وعلاج الجرحى وتوفير الرعاية للمرضى المصابين بصدمات نفسية ودعم عمليات الإجلاء الطبي.

وأضاف: "سوف نواصل عملنا مع فرق الطوارئ الطبية الدولية، ونركز بقوة على إنشاء مستشفيات ميدانية إضافية ونحاول تلبية الاحتياجات الملحة".

وتشن إسرائيل عدوانا مدمرا على قطاع غزة خلف حتى السبت "29 ألفا و606 شهيدا و69 ألفا و737 مصابا معظمهم أطفال ونساء"، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
 
رقم : 1118347
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
كيف سيتعامل السيسي مع انخفاض إيرادات قناة السويس في ظل اقتصاد متزلزل
كيف سيتعامل السيسي مع انخفاض إيرادات قناة السويس في ظل اقتصاد متزلزل
العدوان على غزة بيومه الـ141والاحتلال لايزال يسفك دماء المدنيين الابرياء
العدوان على غزة بيومه الـ141والاحتلال لايزال يسفك دماء المدنيين الابرياء
24 شباط 2024
اقتحامات واعتداءات للاحتلال على المنازل في الضفة.. والمقاومون يتصدون
اقتحامات واعتداءات للاحتلال على المنازل في الضفة.. والمقاومون يتصدون
24 شباط 2024
لولا دا سيلفا: "إسرائيل" تقتل النساء والأطفال في غزة.. هذه إبادة
لولا دا سيلفا: "إسرائيل" تقتل النساء والأطفال في غزة.. هذه إبادة
24 شباط 2024
24 شهيدا في مجزرة إسرائيلية جديدة في دير البلح
24 شهيدا في مجزرة إسرائيلية جديدة في دير البلح
24 شباط 2024
إيران تنفي المزاعم الغربية بشأن بيعها صواريخ باليستية لروسيا
إيران تنفي المزاعم الغربية بشأن بيعها صواريخ باليستية لروسيا
24 شباط 2024
مجزرة جديدة وسط قطاع غزة تُخلف 40 شهيدا و100 جريح
مجزرة جديدة وسط قطاع غزة تُخلف 40 شهيدا و100 جريح
23 شباط 2024
حياة الأسرى آخر ما يهم "إسرائيل".. نتائج ذلك؟
حياة الأسرى آخر ما يهم "إسرائيل".. نتائج ذلك؟
23 شباط 2024
ضخ الغاز في "خط أنابيب السلام" بين إيران وباكستان... هل اقتربت نهاية عقدين من عدم اليقين؟
ضخ الغاز في "خط أنابيب السلام" بين إيران وباكستان... هل اقتربت نهاية عقدين من عدم اليقين؟
23 شباط 2024
كيف سيتعامل السيسي مع انخفاض ايرادات قناة السويس في ظل اقتصاد متزلزل
كيف سيتعامل السيسي مع انخفاض ايرادات قناة السويس في ظل اقتصاد متزلزل
23 شباط 2024
قائد الثورة الاسلامية: العالم الاسلامي سيشهد زوال الغدة السرطانية الصهيونية
قائد الثورة الاسلامية: العالم الاسلامي سيشهد زوال الغدة السرطانية الصهيونية
22 شباط 2024
‘‘إسرائيل‘‘ والتهجم على محكمة العدل الدولية.. نتنياهو في حالة ذعر
‘‘إسرائيل‘‘ والتهجم على محكمة العدل الدولية.. نتنياهو في حالة ذعر
22 شباط 2024
المقاطعة الاقتصادية... كيف ساهمت في فضح الكيان الصهيوني وتجريد داعميه؟
المقاطعة الاقتصادية... كيف ساهمت في فضح الكيان الصهيوني وتجريد داعميه؟
22 شباط 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
كيف سيتعامل السيسي مع انخفاض إيرادات قناة السويس في ظل اقتصاد متزلزل
اقتحامات واعتداءات للاحتلال على المنازل في الضفة.. والمقاومون يتصدون
حياة الأسرى آخر ما يهم "إسرائيل".. نتائج ذلك؟
ضخ الغاز في "خط أنابيب السلام" بين إيران وباكستان... هل اقتربت نهاية عقدين من عدم اليقين؟