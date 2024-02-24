الصفحة الرئيسية
0
السبت 24 شباط 2024 ساعة 19:29

اسقبال ماكرون بصيحات الاستهجان ومواجهات في معرض الزراعة في باريس

اسقبال ماكرون بصيحات الاستهجان ومواجهات في معرض الزراعة في باريس
وقال ماكرون بعدما تناول وجبة الإفطار مع مسؤولي النقابات: "أدعو الجميع هنا إلى الهدوء"، معلناً عن "الالتزام بتحديد الأسعار" لتحسين أجور المزارعين، بالإضافة إلى مساعدات نقدية طارئة.

ولم يؤكد ماكرون ما إذا كان سيُلغي جولته المقرّرة في المعرض، لأسباب أمنية.

وأضاف "أقول هذا لجميع المزارعين، أنتم لا تساعدون أيّاً من زملائكم من خلال تكسير منصّات العرض، أنتم لا تساعدون أيّاً من زملائكم من خلال منع العرض، وامتناع العائلات من القدوم بسبب الخوف". وأكد أنّ "ذلك يؤدّي إلى نتائج عكسية"، مقترحاً عقد لقاء مع المنظمات النقابية خلال ثلاثة أسابيع في قصر الإليزيه.

ومن المتوقع أن يستقبل أكبر معرض زراعي في فرنسا 600 ألف زائر على مدى تسعة أيام.

ودخل متظاهرون غاضبون المعرض من دون أن يتمّ تفتيشهم قبل الافتتاح الرسمي. وكان من بينهم مزارعون من النقابات الرئيسية، بما في ذلك النقابة الكبيرة للمزارعين FNSEA ونقابة "المزارعين الشباب" و"التنسيقية الريفية".

وبينما سعى هؤلاء إلى توجيه الكلام لماكرون، تشاجروا مع الأجهزة الأمنية التي حاولت قطع الطريق عليهم، وفق مراسلي وكالة فرانس برس.

وبعد ذلك، نُشر عدد كبير من عناصر الشرطة داخل المعرض، بينما تمّ احتواء المتظاهرين وسط صيحات الاستهجان.

وصاح بعض المتظاهرين بعبارات "ماكرون إستقِل!"، "مطاردة ماكرون مفتوحة!".
رقم : 1118350
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
كيف سيتعامل السيسي مع انخفاض إيرادات قناة السويس في ظل اقتصاد متزلزل
كيف سيتعامل السيسي مع انخفاض إيرادات قناة السويس في ظل اقتصاد متزلزل
العدوان على غزة بيومه الـ141والاحتلال لايزال يسفك دماء المدنيين الابرياء
العدوان على غزة بيومه الـ141والاحتلال لايزال يسفك دماء المدنيين الابرياء
24 شباط 2024
اقتحامات واعتداءات للاحتلال على المنازل في الضفة.. والمقاومون يتصدون
اقتحامات واعتداءات للاحتلال على المنازل في الضفة.. والمقاومون يتصدون
24 شباط 2024
لولا دا سيلفا: "إسرائيل" تقتل النساء والأطفال في غزة.. هذه إبادة
لولا دا سيلفا: "إسرائيل" تقتل النساء والأطفال في غزة.. هذه إبادة
24 شباط 2024
24 شهيدا في مجزرة إسرائيلية جديدة في دير البلح
24 شهيدا في مجزرة إسرائيلية جديدة في دير البلح
24 شباط 2024
إيران تنفي المزاعم الغربية بشأن بيعها صواريخ باليستية لروسيا
إيران تنفي المزاعم الغربية بشأن بيعها صواريخ باليستية لروسيا
24 شباط 2024
مجزرة جديدة وسط قطاع غزة تُخلف 40 شهيدا و100 جريح
مجزرة جديدة وسط قطاع غزة تُخلف 40 شهيدا و100 جريح
23 شباط 2024
حياة الأسرى آخر ما يهم "إسرائيل".. نتائج ذلك؟
حياة الأسرى آخر ما يهم "إسرائيل".. نتائج ذلك؟
23 شباط 2024
ضخ الغاز في "خط أنابيب السلام" بين إيران وباكستان... هل اقتربت نهاية عقدين من عدم اليقين؟
ضخ الغاز في "خط أنابيب السلام" بين إيران وباكستان... هل اقتربت نهاية عقدين من عدم اليقين؟
23 شباط 2024
كيف سيتعامل السيسي مع انخفاض ايرادات قناة السويس في ظل اقتصاد متزلزل
كيف سيتعامل السيسي مع انخفاض ايرادات قناة السويس في ظل اقتصاد متزلزل
23 شباط 2024
قائد الثورة الاسلامية: العالم الاسلامي سيشهد زوال الغدة السرطانية الصهيونية
قائد الثورة الاسلامية: العالم الاسلامي سيشهد زوال الغدة السرطانية الصهيونية
22 شباط 2024
‘‘إسرائيل‘‘ والتهجم على محكمة العدل الدولية.. نتنياهو في حالة ذعر
‘‘إسرائيل‘‘ والتهجم على محكمة العدل الدولية.. نتنياهو في حالة ذعر
22 شباط 2024
المقاطعة الاقتصادية... كيف ساهمت في فضح الكيان الصهيوني وتجريد داعميه؟
المقاطعة الاقتصادية... كيف ساهمت في فضح الكيان الصهيوني وتجريد داعميه؟
22 شباط 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
كيف سيتعامل السيسي مع انخفاض إيرادات قناة السويس في ظل اقتصاد متزلزل
اقتحامات واعتداءات للاحتلال على المنازل في الضفة.. والمقاومون يتصدون
حياة الأسرى آخر ما يهم "إسرائيل".. نتائج ذلك؟
ضخ الغاز في "خط أنابيب السلام" بين إيران وباكستان... هل اقتربت نهاية عقدين من عدم اليقين؟