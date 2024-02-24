اسقبال ماكرون بصيحات الاستهجان ومواجهات في معرض الزراعة في باريس

وقال ماكرون بعدما تناول وجبة الإفطار مع مسؤولي النقابات: "أدعو الجميع هنا إلى الهدوء"، معلناً عن "الالتزام بتحديد الأسعار" لتحسين أجور المزارعين، بالإضافة إلى مساعدات نقدية طارئة.



ولم يؤكد ماكرون ما إذا كان سيُلغي جولته المقرّرة في المعرض، لأسباب أمنية.



وأضاف "أقول هذا لجميع المزارعين، أنتم لا تساعدون أيّاً من زملائكم من خلال تكسير منصّات العرض، أنتم لا تساعدون أيّاً من زملائكم من خلال منع العرض، وامتناع العائلات من القدوم بسبب الخوف". وأكد أنّ "ذلك يؤدّي إلى نتائج عكسية"، مقترحاً عقد لقاء مع المنظمات النقابية خلال ثلاثة أسابيع في قصر الإليزيه.



ومن المتوقع أن يستقبل أكبر معرض زراعي في فرنسا 600 ألف زائر على مدى تسعة أيام.



ودخل متظاهرون غاضبون المعرض من دون أن يتمّ تفتيشهم قبل الافتتاح الرسمي. وكان من بينهم مزارعون من النقابات الرئيسية، بما في ذلك النقابة الكبيرة للمزارعين FNSEA ونقابة "المزارعين الشباب" و"التنسيقية الريفية".



وبينما سعى هؤلاء إلى توجيه الكلام لماكرون، تشاجروا مع الأجهزة الأمنية التي حاولت قطع الطريق عليهم، وفق مراسلي وكالة فرانس برس.



وبعد ذلك، نُشر عدد كبير من عناصر الشرطة داخل المعرض، بينما تمّ احتواء المتظاهرين وسط صيحات الاستهجان.



وصاح بعض المتظاهرين بعبارات "ماكرون إستقِل!"، "مطاردة ماكرون مفتوحة!".