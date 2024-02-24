مجموعة "إكواس" أعلنت رفع عقوبات عن النيجر "بأثر فوري" لأسباب إنسانية

إسلام تايمز (إفريقيا) - أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، أنها رفعت بعض العقوبات المفروضة على النيجر بعد الانقلاب العسكري العام الماضي والتي كانت فرنسا من أشد المتأثرين به ما دفعها لسحب قواتها من البلاد.