القاهرة تحذر من مخاطر حرب غزة على أمن مصر القومي

وجرى الاجتماع في وزارة الخارجية المصرية أمس وشارك فيه مدير إدارة فلسطين بوزارة الخارجية كامل جلال.



وتناول فهمي الحرب الصهيونية على غزة وانعكاساتها الإقليمية بالغة الخطورة وعلى الأمن القومي المصري، مطالبا باتخاذ الولايات المتحدة مزيدا من الضغوط على الاحتلال.



وأعرب عن أسف مصر البالغ لاستخدام الولايات المتحدة حق النقض للمرة الثالثة في مجلس الأمن، مبرزا الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها "إسرائيل" في قطاع غزة والضفة الغربية وآثارها الإنسانية الجسيمة.



وشدد فهمي على ضرورة ممارسة الضغوط على "إسرائيل" التي تعرقل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدا على أهمية دعم النظام الدولي المبنى على القواعد.



كما تناول التحدي الذي بات يواجه الأمن القومي المصري والتطورات الجيوسياسية الإقليمية وتداعياتها على مصر ومنطقة الشرق الأوسط، مستعرضا الجهود المصرية للتعامل مع هذه التحديات.



وأكد السفير فهمي على أهمية التوصل الفوري لوقف إطلاق النار خاصة بعد استشهاد أكثر من 30 ألفا من أبناء الشعب الفلسطيني وضرورة احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي بشكل كامل وعدم التعامل مع قضايا حقوق الإنسان من خلال المعايير المزدوجة.