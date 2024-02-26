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الاثنين 26 شباط 2024 ساعة 08:44

شهداء وجرحى بغارات مكثفة وقصف مدفعي عنيف لمناطق بجنوب غزة

شهداء وجرحى بغارات مكثفة وقصف مدفعي عنيف لمناطق بجنوب غزة
وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)" نقلا عن مصادر صحية بالقطاع، باستشهاد مواطنين واصابة آخرين جراء استهداف منزل في محيط مستشفى غزة الأوروبي شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واضافت الوكالة، ان جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف منازل غربي مدينة خان يونس التي شهدت اشتباكات ضارية في محيط مستشفى ناصر، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف حي الأمل غربا.

واستشهد 4 مواطنين بينهم سيدة وطفل، وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا شمال رفح.

وكان قد استشهد 15 مواطنا على الأقل، وأصيب العشرات بجروح مختلفة، بينهم أطفال ونساء، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، الليلة الماضية.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 86 شهيدا و131 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الشهداء إلى 29692، ونحو 699879 إصابة، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب بيانات صحية.
رقم : 1118588
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