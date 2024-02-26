وفد مجلس ‘‘‘الدوما‘‘ الروسي يصل السعودية في زيارة رسمية

وحسبما أفادت الخدمة الصحفية لمجلس "الدوما" الروسي، تم التأكيد على أن هذه الزيارة تعتبر الأولى لرئيس مجلس الدوما إلى السعودية.



وخلال الزيارة، من المقرر أن يلتقي رئيس المجلس فياتشيسلاف فولودين، في الرياض مع رئيس مجلس الشورى السعودي عبدالله آل الشيخ.



وأجرى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان زيارة إلى روسيا، في مارس 2023، حيث التقى بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. وفي مايو، زار وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف المملكة العربية السعودية.



كما التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الرياض شهر ديسمبر الماضي، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود.