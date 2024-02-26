وزير الخارجية الايراني يصل الى جنيف

وافاد مصدر صحفي ، ان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وصل إلى جنيف قبل ساعة على رأس وفد دبلوماسي للمشاركة في اجتماع القسم رفيع المستوى لمجلس حقوق الإنسان واجتماع القسم رفيع المستوى لنزع السلاح التابع للأمم المتحدة.



وسيشرح امير عبداللهيان مواقف ووجهات نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال إلقاء كلمة في الاجتماعين رفيعي المستوى.



كما سيشارك رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني في الاجتماع الفرعي الخاص بفلسطين ويشرح مواقف ووجهات نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن فلسطين والأزمة الحالية في غزة والضفة الغربية.



وستكون اللقاءات الثنائية والمحادثات مع وزراء خارجية بعض الدول المشاركة وكذلك كبار المسؤولين في الأمم المتحدة من بين الفقرات الأخرى لزيارة وزير الخارجية الى جنيف.



