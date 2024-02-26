حزب الله ينفذ عمليات ضد قوات العدو الصهيوني

وفي عدة بيانات أمس الأحد أكدت المقاومة أن عملياتها تأتي دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة.



وأوضحت المقاومة أنها استهدفت تجمّعاً لجنود العدو في محيط ثكنة راميم (هونين) بالأسلحة الصاروخيّة مؤكدة تحقيق إصابة مباشرة.



كما استهدفت ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصاروخَي فلق 1، ومرابض مدفعية العدو وانتشار جنوده جنوب كريات شمونة بالأسلحة الصاروخيّة والمدفعيّة، محققة إصابات محققة.



واستهدفت مبنى يتموضع فيه جنود العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كردٍّ على الاعتداءات الصهيوني على القرى الصامدة والمنازل المدنية وخصوصًا على بلدة بليدا.



كما استهدف المجاهدون مبنيَين يتموضع فيهما جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المالكية بالأسلحة المناسبة وإصابتهما إصابة مباشرة، كردٍّ على الاعتداءات الصهيونية على القرى الصامدة والمنازل المدنية وخصوصًا على بلدة بليدا.



وضرب مجاهدو حزب الله تجمعا لجنود العدو في محيط موقع المرج بصاروخ بركان وإصابته إصابة مباشرة.