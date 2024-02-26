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الاثنين 26 شباط 2024 ساعة 11:14

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات تطال 3 أطفال وامرأتان من الضفة والقدس

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات تطال 3 أطفال وامرأتان من الضفة والقدس
وقالت مصادر فلسطينية: إن قوات العدو اقتحمت فجر اليوم الاثنين العديد من أحياء مدينة نابلس، لا سيما المنطقة الشرقية، وجرى تفتيش العديد من منازل الموطنين والاعتداء على قاطنيها واحتجازهم واجراء تحقيقات ميدانية معهم.

وتابعت إن قوات العدو اقتحمت ملعب بلدية نابلس واعتقلت عدداً من عمال غزة المتواجدين فيه، بعد أن اعتدت عليهم بالضرب المبرح.

كذلك اقتحمت مطبعة في شارع حطين بالبلدة القديمة ودمرت محتوياتها واغلقتها، فيما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات العدو ألقى خلاها الشبان عبوات ناسفة في ميدان الشهداء والشوارع المحيطة وسط نابلس.

كما اقتحمت قوات العدو فجر اليوم، مدينة طولكرم، وضاحيتي شويكة شمال المدينة واكتابا شرقها. وداهمت عددا من منازل المواطنين.

 واعتقلت والدة وزوجة الأسير المحرر علاء شريتح للضغط عليه لتسليم نفسه، وهي المرة الثانية منذ شهر التي يتم اعتقالهما، وشقيقه.

كما اقتحمت قوات العدو فجر اليوم مخيم عين السلطان بمدينة أريحا واعتلقت شابا من منزله بعد محاصرته من القوات الخاصة، فيما اعتقلت شابين من بيت جالا ومخيم الدهيشة في بيت لحم، كما اعتقلت أسيرين محررين بعد دهم منزليهما في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

واعتقلت قوات العدو ثلاثة أطفال من قرية دير عمار غرب رام الله، بينما اعتقلت شابين من مدينة جنين في عمليتين منفصلين، اثناء مرورهما عبر حاجز عورتا قرب نابلس .

كما اقتحمت قوات العدو الليلة الماضية قرى: الجلمة، وعربونه، ودير غزاله، وعرانة شمال شرق جنين وداهمت أحياءها وسيرت آلياتها في شوارعها وأطلقت قنابل ضوئية في سماء تلك القرى، دون ان يبلغ عن أي اعتقالات.

وفي القدس اعتقلت قوات العدو من بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة شابين بعد دهم منزليهما.
مصدر : وكالات
رقم : 1118607
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