المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف تحصينات الجنود في المالكية والمنارة

وأوضحت المقاومة تفاصيل العمليات ضمن بياناتٍ مقتضبة نشرها إعلامها الحربي، مخصّصةً عمليتين للرّد على اعتداءات الاحتلال على بلدة بليدا.



وأعلنت المقاومة أنّ مجاهديها استهدفوا مبنيين ‏يتموضع ‏فيهما جنود الاحتلال في المالكية المحتلّة، وذلك بالأسلحة المناسبة، مؤكّدةً إصابتهما بشكلٍ ‏مباشر، إضافةً إلى استهداف مبنى آخر تجمّع فيه جنود الاحتلال في المنارة المحتلة بالأسلحة المناسبة التي أصابت هدفها بشكلٍ مباشر، حسب بيان المقاومة.



كما استهدفت المقاومة الإسلامية تجمعاً لجنود الاحتلال في محيط ثكنة "راميم" الإسرائيلية بالأسلحة الصاروخية، محققةً إصابةً مباشرة. ‏



كما استهدفت ثكنة "زبدين" الإسرائيلية في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بصاروخي "فلق 1"، محققةً فيها إصابة مباشرة، ومرابض ‏مدفعية الاحتلال وانتشار جنوده جنوبي "كريات شمونة"، باستخدام الأسلحة الصاروخية والمدفعية‏.