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الاثنين 26 شباط 2024 ساعة 11:30

إيران: أمريكا وبريطانيا تسعيان عبر العدوان على اليمن إلى توسيع دائرة الصراع

إيران: أمريكا وبريطانيا تسعيان عبر العدوان على اليمن إلى توسيع دائرة الصراع
وقالت كنعاني: إن واشنطن ولندن أثبتا مرة أخرى أنهما الداعم الكامل لجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الصهاينة في غزة والضفة الغربية.

واعتبر أن أمريكا وبريطانيا تسعيان عبر العدوان على اليمن إلى توسيع دائرة الصراع وزيادة التوتر في المنطقة وصرف الرأي العام عن جرائم الحرب التي يرتكبها كيان العدو الصهيوني، وشراء الوقت لمواصلة جرائم الحرب من قبل هذا الکیان المتهم بالإبادة الجماعية.

وأضاف أن هذا النوع من العمليات العسكرية العدوانية لن يجلب للمعتدين سوى تفاقم حالة انعدام الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأردف كنعاني بقوله: أمريكا وبریطانیا تشنان اعتداءات عسكرية على دولة تحاول الضغط على هذا الکیان القاتل وإيقاف آلة القتل لديه بدلا من قیامها باتخاذ إجراءات فعالة وفورية للقضاء على السبب الرئيسي لانعدام الأمن وعدم الاستقرار، وهو قيام الکیان الصهيوني باندلاع الحرب والقتل اليومي لمئات من أبناء الشعب الفلسطيني، بما في ذلك النساء والأطفال.

وشن العدو الأمريكي البريطاني، فجر اليوم الأحد، عدوانا بسلسلة غارات على العاصمة صنعاء وعدة مدن يمنية أخرى.

 وأفاد مصدر عسكري للمسيرة أن تجدد غارات العدوان الأمريكي البريطاني محاولة بائسة لمنع اليمن من عمليات الإسناد للشعب الفلسطيني في غزة.
مصدر : وكالات
رقم : 1118613
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