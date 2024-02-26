العدوان الأمريكي البريطاني يشن غارات تستهدف صنعاء

وأفاد مصدر عسكري بأن تجدد غارات العدوان الأمريكي البريطاني محاولة بائسة لمنع اليمن من عمليات الإسناد للشعب الفلسطيني في غزة.



وقالت مصادر محلية في صنعاء إن العدو شن 3 غارات استهدفت مصنعا للمبيدات الحشرية في حي النهضة بمديرية الثورة.



وأضافت المصادر إن غارات العدوان الأمريكي البريطاني استهدفت ب6 غارات منطقة عطان و3 غارات منطقة النهدين.



وتابعت إن غارات العدوان الأمريكي البريطاني على محافظة صنعاء استهدفت بغارتين جبل عرام في همدان بيت أنعم وبـ3 غارات منطقة صرف في بني حشيش.



وقالت مصادر في محافظة حجة إن العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بغارتين مزارع الجر بمديرية عبس.



وفي السياق ذاته قالت مصادر في محافظة تعز إن طائرات العدوان الأمريكي البريطاني استهدفت بغارتين شبكة الاتصالات في منطقة قراضة بمديرية حيفان.



كما أفادت مصادر في تعز بأن طائرات العدوان الأمريكي البريطاني استهدفت بغارة شبكة الاتصالات بمنطقة شمير بمديرية مقبنة.