الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 26 شباط 2024 ساعة 13:11

غزّة: 10 مجازر في الساعات الـ 24 الماضية.. وعدد الشهداء يقترب من 29800

غزّة: 10 مجازر في الساعات الـ 24 الماضية.. وعدد الشهداء يقترب من 29800
كما أعلنت الوزارة أنّ الاحتلال ارتكب 10 مجازر خلال الـ 24 ساعة الماضية، ارتقى من جرّائها 90 شهيداً، وأدّت إلى إصابة 164 شخصاً.

وأفاد مصدر، بأنّ طائرات الاحتلال ومدفعيته لا تزال تستهدف حي الزيتون وخان يونس، بشكل مكثف وعنيف.

كما ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، باستشهاد 3 وإصابة شخص، بعد قصف الاحتلال منطقة أبو العجين شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وتأتي هذه المجازر، في وقتٍ يشن الاحتلال حصاراً شاملاً على قطاع غزّة، ويمنع دخول المساعدات بشكل شبه كامل، ما يجعل مئات آلاف الفلسطينيين، يقاسون المجاعة، التي فتكت بعددٍ منهم حتى الآن.

وقال برنامج الأغذية العالمي، إنّ سوء التغذية في قطاع غزة، وخصوصاً في صفوف الأطفال، ارتفع إلى مستويات طارئة، محذراً من تزايد هذه الأزمة.

وكانت وزارة الصحة في غزة، قد أكدت في وقت سابق، أنّ "الاحتلال الإسرائيلي يضع سكان قطاع غزّة في مثلّث الموت المتمثّل بالاستهداف والمجاعة والأوبئة".

 
رقم : 1118636
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قلق ‘‘إسرائيل‘‘ الجديد.. أنفاق أوسع وأكثر تقدماً على الجبهة الشمالية
قلق ‘‘إسرائيل‘‘ الجديد.. أنفاق أوسع وأكثر تقدماً على الجبهة الشمالية
المُقاطعة الأكاديمية في أوجها.. العالم يعاقب الکیان الإسرائيلي
المُقاطعة الأكاديمية في أوجها.. العالم يعاقب الکیان الإسرائيلي
26 شباط 2024
تشكيل "تحالف الردع" في البحر الأحمر... صراع أوروبا المتهور ضد "أنصار الله"
تشكيل "تحالف الردع" في البحر الأحمر... صراع أوروبا المتهور ضد "أنصار الله"
26 شباط 2024
السنوار يكمل طوفان الأقصى.. اسم مرعب للكيان
السنوار يكمل طوفان الأقصى.. اسم مرعب للكيان
26 شباط 2024
آل سعود وتوسع قمع الشیعة حتی المستطیل الأخضر
آل سعود وتوسع قمع الشیعة حتی المستطیل الأخضر
26 شباط 2024
رئيسي: الجمهورية الاسلامية هي الدولة الاكثر استقلالية في العالم
رئيسي: الجمهورية الاسلامية هي الدولة الاكثر استقلالية في العالم
26 شباط 2024
كيف سيتعامل السيسي مع انخفاض إيرادات قناة السويس في ظل اقتصاد متزلزل
كيف سيتعامل السيسي مع انخفاض إيرادات قناة السويس في ظل اقتصاد متزلزل
24 شباط 2024
العدوان على غزة بيومه الـ141والاحتلال لايزال يسفك دماء المدنيين الابرياء
العدوان على غزة بيومه الـ141والاحتلال لايزال يسفك دماء المدنيين الابرياء
24 شباط 2024
اقتحامات واعتداءات للاحتلال على المنازل في الضفة.. والمقاومون يتصدون
اقتحامات واعتداءات للاحتلال على المنازل في الضفة.. والمقاومون يتصدون
24 شباط 2024
لولا دا سيلفا: "إسرائيل" تقتل النساء والأطفال في غزة.. هذه إبادة
لولا دا سيلفا: "إسرائيل" تقتل النساء والأطفال في غزة.. هذه إبادة
24 شباط 2024
24 شهيدا في مجزرة إسرائيلية جديدة في دير البلح
24 شهيدا في مجزرة إسرائيلية جديدة في دير البلح
24 شباط 2024
إيران تنفي المزاعم الغربية بشأن بيعها صواريخ باليستية لروسيا
إيران تنفي المزاعم الغربية بشأن بيعها صواريخ باليستية لروسيا
24 شباط 2024
مجزرة جديدة وسط قطاع غزة تُخلف 40 شهيدا و100 جريح
مجزرة جديدة وسط قطاع غزة تُخلف 40 شهيدا و100 جريح
23 شباط 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قلق ‘‘إسرائيل‘‘ الجديد.. أنفاق أوسع وأكثر تقدماً على الجبهة الشمالية
المُقاطعة الأكاديمية في أوجها.. العالم يعاقب الکیان الإسرائيلي
تشكيل "تحالف الردع" في البحر الأحمر... صراع أوروبا المتهور ضد "أنصار الله"
آل سعود وتوسع قمع الشیعة حتی المستطیل الأخضر