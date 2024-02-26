غزّة: 10 مجازر في الساعات الـ 24 الماضية.. وعدد الشهداء يقترب من 29800

كما أعلنت الوزارة أنّ الاحتلال ارتكب 10 مجازر خلال الـ 24 ساعة الماضية، ارتقى من جرّائها 90 شهيداً، وأدّت إلى إصابة 164 شخصاً.



وأفاد مصدر، بأنّ طائرات الاحتلال ومدفعيته لا تزال تستهدف حي الزيتون وخان يونس، بشكل مكثف وعنيف.



كما ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، باستشهاد 3 وإصابة شخص، بعد قصف الاحتلال منطقة أبو العجين شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.



وتأتي هذه المجازر، في وقتٍ يشن الاحتلال حصاراً شاملاً على قطاع غزّة، ويمنع دخول المساعدات بشكل شبه كامل، ما يجعل مئات آلاف الفلسطينيين، يقاسون المجاعة، التي فتكت بعددٍ منهم حتى الآن.



وقال برنامج الأغذية العالمي، إنّ سوء التغذية في قطاع غزة، وخصوصاً في صفوف الأطفال، ارتفع إلى مستويات طارئة، محذراً من تزايد هذه الأزمة.



وكانت وزارة الصحة في غزة، قد أكدت في وقت سابق، أنّ "الاحتلال الإسرائيلي يضع سكان قطاع غزّة في مثلّث الموت المتمثّل بالاستهداف والمجاعة والأوبئة".



