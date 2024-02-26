غوتيريش: يجب إصلاح مجلس الأمن الدولي

وأكد غوتيريش، على أنّ "الهجوم الإسرائيلي الشامل على رفح، سيدق المسمار الأخير في نعش برامج المساعدات".



ووجّه الأمين العام للأمم المتحدة، انتقاداً لاذعاً لمجلس الأمن الدولي، حيث اعتبر أنّ "افتقار مجلس الأمن إلى وحدة الصف بشأن غزة وأوكرانيا، قوض سلطته بشكل قاتل"، داعياً إلى إصلاح جدي "لتركيبته ومنهاج عمله".



وكانت الولايات المتحدة الأميركية، قد أسقطت 3 مشاريع قوانين داعية لوقف الحرب، في مجلس الأمن، مستخدمةً حق النقد، الفيتو.



وكان آخرها، مشروع لقرار الجزائري، الذي طالب بوقفٍ فوري لإطلاق النار، وجرى التصويت عليه، خلال جلسة مجلس الأمن، في الـ20 من الشهر الجاري، حيث أُعلنت نتائج التصويت بموافقة 13 عضواً، واعتراض الولايات المتحدة، وامتناع بريطانيا عن التصويت.