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الاثنين 26 شباط 2024 ساعة 13:14

قنص جنود وتدمير آليات من مسافة صفر

قنص جنود وتدمير آليات من مسافة صفر
وفي هذا الإطار، أعلنت قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تفجير مجاهديها عبوةً بقوة من 15 جندياً إسرائيلياً، بمنزل في عبسان الكبيرة في خان يونس جنوبي قطاع غزة، مؤكدةً إيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

ودمّر مجاهدو القسام أيضاً دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105" في منطقة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس.

وفي نفس المنطقة، استهدف مجاهدو القسام قوةً إسرائيلية من 4 جنود وأجهزوا عليهم من مسافة صفر.  

بدورها، أعلنت سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تمكّن مجاهديها من قنص أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي في محور التقدم شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة. 

يأتي ذلك فيما تتواصل الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في مختلف محاور القتال في قطاع غزة، خصوصاً في بلدة عبسان الكبيرة.

وأمس، خاضت المقاومة معارك ضارية ، ضدّ "جيش" الاحتلال في حي الزيتون أيضاً، جنوبي شرقي مدينة غزّة، الذي نسف الاحتلال عدداً من أحيائه السكنية.

وفي جنوبي حي الزيتون، وتحديداً في محيط صالة النجوم، تمكّن مجاهدو سرايا القدس من قنص جندي إسرائيلي، بينما قصفوا تجمعاً لجنود الاحتلال وآلياته في محيط مفترق "دولة"، جنوبي الحي أيضاً.

أمّا شرقي المقبرة الشرقية في جباليا، شمالي القطاع، فاستهدفت السرايا جنود الاحتلال المتمركزين في "قلبة 22"، بصاروخ "107" موجّه، موقعين إياهم بين قتيل ومصاب. 

في غضون ذلك، نشر الإعلام العسكري لكتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد من التحام مجاهدي "القسّام" بآليات الاحتلال وجنوده، عند محاور مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.

بدورها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى تنفيذ مقاتليها 16 مهمةً خلال 24 ساعة، شملت خوض اشتباكاتٍ ضارية مع "الجيش" الإسرائيلي، واستهداف تجمّعات آلياته بقذائف "الهاون"، عند مختلف محاور القتال في القطاع.
رقم : 1118638
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