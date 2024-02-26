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الاثنين 26 شباط 2024 ساعة 14:19

بكين تحثّ واشنطن على لعب دور بنّاء لإنهاء الحرب على قطاع غزة

بكين تحثّ واشنطن على لعب دور بنّاء لإنهاء الحرب على قطاع غزة
وفي وقتٍ سابق، دعا وزير الخارجية الصينية، وانغ يي، في كلمة في المؤتمر الستين للأمن في ميونخ، إلى تسريع الجهود لإقامة دولة فلسطين المستقلة.

وأشار إلى أنّ فلسطين لم تحقّق قط حقوقها الوطنية المشروعة ولم تنشئ دولة مستقلة، مؤكداً أنّ "هذا هو أصل كل المشاكل وجوهر مشكلة الشرق الأوسط".

كما قال إنه "يتعيّن على الولايات المتحدة أن تعمل بجدية على تعزيز وقف إطلاق النار وحل الدولتين".

وقبل أيّام، أكّد المستشار القانوني لوزارة الخارجية الصينية، ما شين مين، خلال مرافعته أمام محكمة العدل الدولية، أنّ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني"، معقّباً أنّ "من حق الفلسطينيين اللجوء إلى الكفاح المسلح في مواجهة إسرائيل".

وقال شين مين إنّه "في السعي لتحقيق حق تقرير المصير، يحق للشعب الفلسطيني استخدام القوة لمقاومة القمع الأجنبي واستكمال إقامة دولة فلسطينية".

كذلك، أكد أنّ "العديد من القرارات الأخرى تعترف بشرعية النضال بجميع الوسائل المتاحة، بما في ذلك الكفاح المسلح من قبل الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية أو الاحتلال الأجنبي لتحقيق حق تقرير المصير".  

وشدّد المسؤول الصيني، في هذا السياق، على أنّ ما يقوم به الفلسطينيون "ليس إرهاباً، بل هو كفاح مسلح مشروع".
رقم : 1118650
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