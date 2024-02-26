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الاثنين 26 شباط 2024 ساعة 14:56

عضو بالكنيست: نتنياهو مريض عقلي!

عضو بالكنيست: نتنياهو مريض عقلي!
وقال في حديث لقناة "الجزيرة" القطرية أمس الاحد، "إنه يجب عليهم إجبار نتنياهو على ترك الحكم عبر العصيان المدني السلمي".

وقال عضو الكنيست الصهيوني: "نتنياهو مريض عقلي لا يهتم إلا بنفسه ولا يكترث بحياة الأسرى في غزة، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني يستحق دولة مستقلة على حدود 67 ".

وأوضح كسيف أنه لا يظن أن حكومة نتنياهو فعلت ما ينبغي القيام به لتحقيق مطالب محكمة العدل الدولية.

من هو كسيف؟
بحسب الموقع الإلكتروني للكنيست، كسيف مواليد 25 ديسمبر/كانون الأول 1964 في مدينة ريشون لتسيون وسط فلسطین المحتلة، وحاصل على شهادة الدكتوراه بالفلسفة والسياسة.

انتخب لعضوية الكنيست للمرة الأولى عام 2019 ومنذ ذلك الحين حافظ على عضويته من خلال ما يسمى "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساوة" وهو حزب يهودي عربي مشترك.

وتعرض الأسبوع الماضي لمحاولة إقصائه من عضوية الكنيست لكنها باءت بالفشل، وذلك على خلفية توقيعه عريضة أيدت الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية التي تتهم فيها "إسرائيل" بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.

وفي 26 يناير/كانون الثاني الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية الكيان الصهيوني باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في غزة، لكنها لم تأمر بوقف إطلاق النار.

وتواصل المحكمة النظر في هذه الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا وتتهم فيها تل أبيب بارتكاب جرائم "إبادة جماعية"، وهذه أول مرة منذ قيامها عام 1948، تخضع فيها "إسرائيل" لمحاكمة أمام العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.
رقم : 1118661
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